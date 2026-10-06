Мар’яна Безугла продала сімейний спадок за 160 тисяч доларів: куди планує витратити

Народна депутатка Мар’яна Безугла ухвалила рішення розлучитися з нерухомістю, що належала її родині поколіннями. Йдеться про трикімнатну квартиру в історичній будівлі сталінського типу неподалік військового шпиталю у столиці. За словами політикині, це житло свого часу виділили її дідусеві, який пройшов Другу світову війну та оперував поранених. Згодом майно перейшло до її батька, а від нього — до самої депутатки, яка володіла ним упродовж шести років.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

"Жила там мало, — ділиться деталями Безугла, — переважно знімала менші студії, часто на Оболоні".

Ця квартира раніше ставала об'єктом палких дискусій у мережі через низьку задекларовану вартість. Парламентарка наголошує, що попередні цифри відображали лише застарілі дані з минулого століття.

"За це, до речі, схопила купу маніпуляцій і хейту на кшталт: "Безугла купила за 164 522 грн квартиру в Києві". Не купувала: цю квартиру взагалі ніколи ще не продавали й не купували, дотепер", — підкреслює вона.

Політикиня також акцентувала, що родичі жодним чином не впливали на її кар'єрне сходження:

"Окрім даного визначеного батьками спадку, мої фінанси й теперішня кар’єра ніяк із ними не пов’язані. Ніхто з них нікуди в політику мене не лобіював, навпаки — відмовляли..."

У результаті проведеної сучасної ринкової оцінки майно вдалося реалізувати за суму, еквівалентну 160 000 доларів США. Нардепка іронізує, що такий фінансовий результат є "наочною демонстрацією інфляції з часів "долар по дві грн" і донині". Водночас вона називає цю суму цілком стандартною для охайного трикімнатного помешкання у цьому районі.

Наразі народна обраниця розмірковує, куди саме спрямувати отриманий капітал. Поміж варіантів — придбання невеликої студії або інвестування в державні облігації.

"Зараз думаю, чи купити компактну студію, вкласт и гроші в ОВДП, чи що ще, — резюмує Безугла, запевнивши, що кошти залишаться в країні: — але точно нікуди за кордон виводити не буду:)".

Вона також пообіцяла, що офіційне оновлення її майнового стану буде відображене в податковій звітності у передбачені законодавством терміни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра суттєво змінив географію своїх майнових інтересів, інвестувавши кошти у придбання нерухомості на території Західної України. Відповідні зміни у майновому стані посадовця зафіксовані у його офіційній фінансовій звітності.