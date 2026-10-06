Марьяна Безуглая продала семейное наследство за 160 тысяч долларов: куда планирует потратить

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Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая приняла решение расстаться с принадлежавшей ее семье поколениями недвижимостью. Речь идет о трехкомнатной квартире в историческом здании сталинского типа недалеко от военного госпиталя в столице. По словам политика, это жилье в свое время выделили ее дедушке, который прошел Вторую мировую войну и оперировал раненых. Позже имущество перешло к ее отцу, а от него к самой депутатке, владевшей им на протяжении шести лет.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Эта квартира ранее становилась объектом жарких дискуссий в сети из-за низкой задекларированной стоимости. Парламентарий отмечает, что предыдущие цифры отражали только устаревшие данные из прошлого века.
Политик также акцентировала, что родственники никоим образом не влияли на ее карьерное восхождение:
В результате проведенной современной рыночной оценки имущество удалось реализовать за сумму, эквивалентную 160 000 долларов США. Нардепка иронизирует, что такой финансовый результат является "наглядной демонстрацией инфляции со времен "доллар по две грн" и по сей день". В то же время она называет эту сумму вполне стандартной для аккуратной трехкомнатной квартиры в этом районе.
Пока народная избранница рассуждает, куда именно направить полученный капитал. Среди вариантов – приобретение небольшой студии или инвестирование в государственные облигации.
Она также пообещала, что официальное обновление ее имущественного положения будет отражено в налоговой отчетности в предусмотренные законодательством сроки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра существенно изменил географию своих имущественных интересов, инвестировав средства в приобретение недвижимости на территории Западной Украины. Соответствующие изменения в имущественном состоянии должностного лица зафиксированы в его официальной финансовой отчетности.