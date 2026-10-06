Марьяна Безуглая продала семейное наследство за 160 тысяч долларов: куда планирует потратить

Народный депутат Марьяна Безуглая приняла решение расстаться с принадлежавшей ее семье поколениями недвижимостью. Речь идет о трехкомнатной квартире в историческом здании сталинского типа недалеко от военного госпиталя в столице. По словам политика, это жилье в свое время выделили ее дедушке, который прошел Вторую мировую войну и оперировал раненых. Позже имущество перешло к ее отцу, а от него к самой депутатке, владевшей им на протяжении шести лет.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Жила там мало, — делится деталями Безуглая, — в основном снимала меньшие студии, часто на Оболони".

Эта квартира ранее становилась объектом жарких дискуссий в сети из-за низкой задекларированной стоимости. Парламентарий отмечает, что предыдущие цифры отражали только устаревшие данные из прошлого века.

"За это, кстати, схватила кучу манипуляций и хейта типа: "Безуглая купила за 164 522 грн квартиру в Киеве". Не покупала: эту квартиру вообще никогда еще не продавали и не покупали до сих пор", — подчеркивает она.

Политик также акцентировала, что родственники никоим образом не влияли на ее карьерное восхождение:

"Кроме данного определенного родителями наследства, мои финансы и нынешняя карьера никак с ними не связаны. Никто из них никуда в политику меня не лоббировал, наоборот, отказывали..."

В результате проведенной современной рыночной оценки имущество удалось реализовать за сумму, эквивалентную 160 000 долларов США. Нардепка иронизирует, что такой финансовый результат является "наглядной демонстрацией инфляции со времен "доллар по две грн" и по сей день". В то же время она называет эту сумму вполне стандартной для аккуратной трехкомнатной квартиры в этом районе.

Пока народная избранница рассуждает, куда именно направить полученный капитал. Среди вариантов – приобретение небольшой студии или инвестирование в государственные облигации.

"Сейчас думаю, купить компактную студию, вложить деньги в ОВГЗ, или что еще, — резюмирует Безуглая, заверив, что средства останутся в стране: — но точно никуда за границу выводить не буду:)".

Она также пообещала, что официальное обновление ее имущественного положения будет отражено в налоговой отчетности в предусмотренные законодательством сроки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра существенно изменил географию своих имущественных интересов, инвестировав средства в приобретение недвижимости на территории Западной Украины. Соответствующие изменения в имущественном состоянии должностного лица зафиксированы в его официальной финансовой отчетности.