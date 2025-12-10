Макрон знову анонсував важливу зустріч щодо України: у якому форматі і коли зберуться союзники

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував чергове засідання "коаліції рішучих", яке має відбутися 11 грудня у форматі відеоконференції.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

При цьому деталей про склад учасників та тему зустрічі Еммануель Макрон не розкрив.

Зазначається, що засідання відбудеться після того, як президент України Володимир Зеленський у понеділок у Лондоні зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Великобританії для обговорення переглянутого мирного плану для України.

