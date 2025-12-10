Макрон вновь анонсировал важную встречу по Украине: в каком формате и когда соберутся союзники

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал очередное заседание "коалиции решительных", которое должно состояться 11 декабря в формате видеоконференции.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

При этом деталей о составе участников и теме встречи Эммануэль Макрон не раскрыл.

Отмечается, что заседание состоится после того, как президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в Лондоне встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании для обсуждения пересмотренного мирного плана для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина может получить долгосрочное мирное соглашение, предусматривающее реальные гарантии безопасности, экономическую поддержку и перспективу вступления в Евросоюз в ближайшие годы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

По данным издания, переговоры продолжаются, однако окончательное решение заключается в готовности президента США Дональда Трампа поддержать план без чрезмерного давления на Киев или союзников в Европе. Предварительный вариант соглашения формирует новую архитектуру безопасности для Украины и определяет механизмы послевоенного обновления.

Также издание "Комментарии" сообщало – обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся. В связи с кардинально разными взглядам и на то, каким должно быть мирное соглашение Украины и РФ, европейские структуры считают, что переговорный процесс затянется на месяцы. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".



