Мадяр взявся за «угоду століття» Орбана с Росією: деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів один із найбільших енергетичних проєктів свого попередника Віктора Орбана – будівництво АЕС "Пакш-II" за участю російської державної корпорації "Росатом".

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Як пише Politico, угорський уряд планує провести масштабний аудит проєкту, угоду щодо якого Будапешт і Москва уклали ще у 2014 році. За домовленістю "Росатом" мав побудувати на станції п’ятий і шостий енергоблоки з реакторами російського типу ВВЕР-1200. Свого часу Орбан називав цей контракт "угодою століття".

Однак через роки після підписання домовленостей нова влада Угорщини дедалі частіше ставить під сумнів їхню ефективність. Мадяр наголошує, що "Пакш-II" мав запрацювати ще до 2024 року, але цього не сталося.

За його словами, Угорщина вже витратила близько 1000 млрд форинтів – приблизно 2,8 млрд євро – на майданчик, який нині, за його оцінкою, фактично складається зі складів та "двох великих бетонних ям".

"Я насправді не бачу, щоб вони дотримувалися умов контракту", — заявив угорський прем’єр.

Окремі питання виникли й через залежність станції від рівня води в Дунаї. Аномальна спека в Європі цього літа призвела до різкого падіння рівня річки, через що потужність чинної АЕС "Пакш" довелося суттєво скоротити. Станція при цьому забезпечує близько третини електроенергії Угорщини.

Мадяр також звернув увагу на конструктивні особливості майбутніх блоків і заявив, що атомні станції без замкнутої системи охолодження, настільки залежні від довкілля, у світі вже не будують.

Тепер уряд Мадяра має намір детально перевірити фінансування, виконання контракту та перспективи завершення "Пакш-II". Проєкт, який мав стати символом угорсько-російського енергетичного партнерства, ризикує перетворитися на один із найгучніших викликів для спадщини Орбана.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Мадяр звернувся до угорців із попередженням: яке потрясіння може накрити країну через 5 днів.