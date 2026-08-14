Мадяр взялся за «соглашение века» Орбана с Россией: детали

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр подверг сомнению один из крупнейших энергетических проектов своего предшественника Виктора Орбана – строительство АЭС "Пакш-II" с участием российской государственной корпорации "Росатом".

Петер Мадяр. Фото: из открытых источников

Как пишет Politico, венгерское правительство планирует провести масштабный аудит проекта, соглашение по которому Будапешт и Москва заключили еще в 2014 году. По договоренности "Росатом" должен был построить на станции пятый и шестой энергоблоки с реакторами российского типа ВВЭР-1200. В свое время Орбан называл этот контракт "соглашением века".

Однако спустя годы после подписания договоренностей новые власти Венгрии все чаще ставят под сомнение их эффективность. Мадяр отмечает, что "Пакш-II" должен был заработать еще до 2024 года, но этого не произошло.

По его словам, Венгрия уже потратила около 1000 млрд форинтов – примерно 2,8 млрд евро – на площадку, которая сейчас, по его оценке, фактически состоит из складов и "двух больших бетонных ям".

"Я действительно не вижу, чтобы они соблюдали условия контракта", — заявил венгерский премьер.

Отдельные вопросы возникли и из-за зависимости станции от уровня воды в Дунае. Аномальная жара в Европе этим летом привела к резкому падению уровня реки, из-за чего мощность действующей АЭС Пакш пришлось существенно сократить. Станция обеспечивает около трети электроэнергии Венгрии.

Мадяр также обратил внимание на конструктивные особенности будущих блоков и заявил, что атомные станции без замкнутой системы охлаждения, столь зависимые от внешней среды, в мире уже не строят.

Теперь правительство Мадяра намерено подробно проверить финансирование, выполнение контракта и перспективы завершения "Пакш-II". Проект, который должен стать символом венгерско-российского энергетического партнерства, рискует превратиться в один из самых громких вызовов для наследия Орбана.

Также издание "Комментарии" сообщало – Мадяр обратился к венграм с предупреждением: какое потрясение может накрыть страну через 5 дней.