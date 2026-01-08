logo_ukra

BTC/USD

90443

ETH/USD

3124.42

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Люди в паніці: в якій країні вже чекають на вторгнення США
commentss НОВИНИ Всі новини

Люди в паніці: в якій країні вже чекають на вторгнення США

Викрадення Мадуро вразило острів: страх перед Вашингтоном змішався з надією на зміни

8 січня 2026, 07:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уряд Куби вжив додаткових заходів безпеки після блискавичної операції США у Венесуелі, в результаті якої було викрадено диктатора Ніколаса Мадуро. Як повідомляє Bloomberg, події в Каракасі викликали шок не лише у кубинської влади, а й серед звичайних громадян, багато хто з яких вперше всерйоз задумався про можливість змін і на самому острові.

Люди в паніці: в якій країні вже чекають на вторгнення США

Куба. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, під час спецоперації американські сили ліквідували понад три десятки кубинських військових, які забезпечували охорону венесуельського керівництва та допомагали у сфері розвідки. В обмін Каракас постачав Гавані нафту за пільговими цінами – саме це паливо частково забезпечує вироблення електроенергії на Кубі.

Однак особливе враження на кубинців справила легкість, з якою США провели операцію, не зазнавши втрат. Це підірвало віру у здатність кубинського режиму захистити країну від можливого зовнішнього втручання. Ситуацію посилила заява держсекретаря США Марко Рубіо, який прямо натякнув, що кубинським чиновникам "пора нервувати".

Жителі острова розповіли Bloomberg, що у великих містах помітно зросла присутність поліції та військових, а атмосфера стала напруженою. При цьому страх є сусідами з обережною надією. "Люди налякані та нервуються, але багато хто задається питанням, чи може Куба стати вільною", — каже 47-річний житель острова Таймір Гарсія.

Все це відбувається на тлі важкої економічної кризи – найглибшої з часів розпаду СРСР. Ситуація може різко погіршитися, якщо Венесуела припинить постачання палива. Президент Мігель Діас-Канель закликав захищати революцію "ціною життя", проте, як зізнаються кубинці, більшість сьогодні зосереджена лише на виживанні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії. Як передає портал "Коментарі", про це у соціальній мережі X повідомив сенатор Ліндсі Грем.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-07/cubans-scared-and-nervous-after-us-attack-on-venezuela-destroys-morale
Теги:

Новини

Всі новини