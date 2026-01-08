Люди в паніці: в якій країні вже чекають на вторгнення США

Уряд Куби вжив додаткових заходів безпеки після блискавичної операції США у Венесуелі, в результаті якої було викрадено диктатора Ніколаса Мадуро. Як повідомляє Bloomberg, події в Каракасі викликали шок не лише у кубинської влади, а й серед звичайних громадян, багато хто з яких вперше всерйоз задумався про можливість змін і на самому острові.

Куба. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, під час спецоперації американські сили ліквідували понад три десятки кубинських військових, які забезпечували охорону венесуельського керівництва та допомагали у сфері розвідки. В обмін Каракас постачав Гавані нафту за пільговими цінами – саме це паливо частково забезпечує вироблення електроенергії на Кубі.

Однак особливе враження на кубинців справила легкість, з якою США провели операцію, не зазнавши втрат. Це підірвало віру у здатність кубинського режиму захистити країну від можливого зовнішнього втручання. Ситуацію посилила заява держсекретаря США Марко Рубіо, який прямо натякнув, що кубинським чиновникам "пора нервувати".

Жителі острова розповіли Bloomberg, що у великих містах помітно зросла присутність поліції та військових, а атмосфера стала напруженою. При цьому страх є сусідами з обережною надією. "Люди налякані та нервуються, але багато хто задається питанням, чи може Куба стати вільною", — каже 47-річний житель острова Таймір Гарсія.

Все це відбувається на тлі важкої економічної кризи – найглибшої з часів розпаду СРСР. Ситуація може різко погіршитися, якщо Венесуела припинить постачання палива. Президент Мігель Діас-Канель закликав захищати революцію "ціною життя", проте, як зізнаються кубинці, більшість сьогодні зосереджена лише на виживанні.

