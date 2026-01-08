Люди в панике: в какой стране уже ожидают вторжения США

Правительство Кубы приняло дополнительные меры безопасности после молниеносной операции США в Венесуэле, в результате которой был похищен диктатор Николас Мадуро. Как сообщает Bloomberg, события в Каракасе вызвали шок не только у кубинских властей, но и среди обычных граждан, многие из которых впервые всерьёз задумались о возможности перемен и на самом острове.

Куба. Фото: из открытых источников

По данным издания, во время спецоперации американские силы ликвидировали более трёх десятков кубинских военных, которые обеспечивали охрану венесуэльского руководства и помогали в сфере разведки. В обмен Каракас поставлял Гаване нефть по льготным ценам – именно это топливо частично обеспечивает выработку электроэнергии на Кубе.

Однако особое впечатление на кубинцев произвела лёгкость, с которой США провели операцию, не понеся потерь. Это подорвало веру в способность кубинского режима защитить страну от возможного внешнего вмешательства. Ситуацию усугубило заявление госсекретаря США Марко Рубио, который прямо намекнул, что кубинским чиновникам "пора нервничать".

Жители острова рассказали Bloomberg, что в крупных городах заметно выросло присутствие полиции и военных, а атмосфера стала напряжённой. При этом страх соседствует с осторожной надеждой. "Люди напуганы и нервничают, но многие задаются вопросом, может ли Куба стать свободной", — говорит 47-летний житель острова Таймир Гарсия.

Все это происходит на фоне тяжёлого экономического кризиса – самого глубокого со времён распада СССР. Ситуация может резко ухудшиться, если Венесуэла прекратит поставки топлива. Президент Мигель Диас-Канель призвал защищать революцию "ценой жизни", однако, как признаются кубинцы, большинство сегодня сосредоточено лишь на выживании.

