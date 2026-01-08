logo

BTC/USD

90443

ETH/USD

3124.42

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Люди в панике: в какой стране уже ожидают вторжения США
commentss НОВОСТИ Все новости

Люди в панике: в какой стране уже ожидают вторжения США

Похищение Мадуро потрясло остров: страх перед Вашингтоном смешался с надеждой на перемены

8 января 2026, 07:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правительство Кубы приняло дополнительные меры безопасности после молниеносной операции США в Венесуэле, в результате которой был похищен диктатор Николас Мадуро. Как сообщает Bloomberg, события в Каракасе вызвали шок не только у кубинских властей, но и среди обычных граждан, многие из которых впервые всерьёз задумались о возможности перемен и на самом острове.

Люди в панике: в какой стране уже ожидают вторжения США

Куба. Фото: из открытых источников

По данным издания, во время спецоперации американские силы ликвидировали более трёх десятков кубинских военных, которые обеспечивали охрану венесуэльского руководства и помогали в сфере разведки. В обмен Каракас поставлял Гаване нефть по льготным ценам – именно это топливо частично обеспечивает выработку электроэнергии на Кубе.

Однако особое впечатление на кубинцев произвела лёгкость, с которой США провели операцию, не понеся потерь. Это подорвало веру в способность кубинского режима защитить страну от возможного внешнего вмешательства. Ситуацию усугубило заявление госсекретаря США Марко Рубио, который прямо намекнул, что кубинским чиновникам "пора нервничать".

Жители острова рассказали Bloomberg, что в крупных городах заметно выросло присутствие полиции и военных, а атмосфера стала напряжённой. При этом страх соседствует с осторожной надеждой. "Люди напуганы и нервничают, но многие задаются вопросом, может ли Куба стать свободной", — говорит 47-летний житель острова Таймир Гарсия.

Все это происходит на фоне тяжёлого экономического кризиса – самого глубокого со времён распада СССР. Ситуация может резко ухудшиться, если Венесуэла прекратит поставки топлива. Президент Мигель Диас-Канель призвал защищать революцию "ценой жизни", однако, как признаются кубинцы, большинство сегодня сосредоточено лишь на выживании.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп "дал зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России. Как передает портал "Комментарии", об этом в социальной сети X сообщил сенатор Линдси Грэм.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-07/cubans-scared-and-nervous-after-us-attack-on-venezuela-destroys-morale
Теги:

Новости

Все новости