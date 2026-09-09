Логістичний шок та автономія берегів: які наслідки можливих ударів РФ по мостах через Дніпро

Гіпотетичний сценарій із масованими ударами російських окупаційних військ по мостах через Дніпро є одним із найскладніших викликів для національної безпеки. Провідні чат-боти штучного інтелекту Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI спеціально для нашого інтернет-порталу проаналізували, як подібна атака вплине на життєдіяльність великих українських міст, чи зможе ворог заблокувати логістику Сил оборони та які кроки у відповідь з боку західних союзників це спровокує.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Gemini вважає, що у разі ухвалення Кремлем рішення про масовані удари по мостових переходах через Дніпро, українські міста зіткнуться з безпрецедентним логістичним та гуманітарним шоком, проте тотального колапсу не відбудеться.

Найбільший удар припаде на великі агломерації, як-от Київ чи Дніпро, де внутрішньоміська логістика розірветься на "лівий" та "правий" береги. Це миттєво паралізує звичну життєдіяльність: виникнуть критичні затримки в логістиці екстрених служб (швидкої допомоги, рятувальників), залізничне сполучення зазнає серйозних збоїв, а постачання палива, продовольства та медикаментів у лівобережні райони суттєво ускладниться. Почнеться панічне навантаження на вцілілі транспортні артерії та масова внутрішня міграція населення з прифронтового лівого берега у глиб правобережних областей, що створить колосальний тиск на житлово-комунальну систему західних регіонів.

З військово-стратегічного погляду такий крок Кремля вимагатиме від Сил оборони України та цивільної влади негайного розгортання альтернативних логістичних коридорів, які готувалися заздалегідь. Повністю ізолювати лівобережне угруповання ЗСУ ворогу не вдасться, оскільки постачання військ буде переорієнтоване на наплавні та понтонні переправи, важкі військові пороми, а також промислові гідроспоруди (греблі ГЕС), які мають значно вищий запас міцності до ракетних влучань, ніж звичайні естакади. Водночас руйнування мостів стане точкою неповернення в конфлікті: це остаточно поховає будь-які залаштункові дипломатичні загравання Москви з Вашингтоном чи Пекіном, а також змусить західних союзників негайно зняти всі обмеження на далекобійні удари вглиб РФ та передати Україні додаткові комплекси Patriot і THAAD для закриття неба над ключовими водними артеріями.

ChatGPT наголошує, що якщо Росія наважиться на системні удари по ключових мостах у Києві, Дніпрі та інших великих містах, головною метою буде не обов’язково фізично зруйнувати кожну переправу, а максимально порушити транспортну, військову та цивільну логістику. Навіть тимчасове виведення з експлуатації кількох мостів здатне створити перевантаження альтернативних маршрутів, проблеми з переміщенням екстрених служб, доставкою вантажів і пересуванням населення між районами міст та берегами Дніпра.

Особливо відчутним такий ефект може бути в Києві, де переправи мають критичне значення для повсякденного функціонування багатомільйонської агломерації. Водночас один або кілька ударів не означатимуть автоматичного "розділення" столиці чи повного паралічу країни: великі мостові конструкції мають значний запас міцності, а для їх повного руйнування можуть знадобитися численні успішні ураження.

У стратегічному сенсі така кампанія стала б спробою Росії перенести війну з фронту в глибокий тил і створити в Україні ефект постійної внутрішньої дезорганізації. Однак удари по мостах мають і серйозні обмеження для самого агресора: вони потребують значного ресурсу високоточних засобів ураження, повторних атак для закріплення результату та подолання української ППО.

Крім того, руйнування цивільної критичної інфраструктури не гарантує Москві військової переваги, зате може стимулювати Україну ще активніше завдавати ударів по логістичних вузлах противника.

Тому найбільш імовірним наслідком такого сценарію стане не миттєвий крах української транспортної системи, а періодичні локальні кризи, транспортні обмеження та необхідність швидкого відновлення й перебудови логістики — за умови, що Росії вдасться завдати серії результативних ударів.