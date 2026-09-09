Гипотетический сценарий с массированными ударами российских оккупационных войск по мостам через Днепр является одним из самых сложных вызовов национальной безопасности. Ведущие чат-боты искусственного интеллекта Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI специально для нашего интернет-портала проанализировали, как подобная атака повлияет на жизнедеятельность крупных украинских городов, сможет ли враг заблокировать логистику Сил обороны и какие ответные шаги со стороны западных союзников это спровоцирует.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Gemini считает , что в случае принятия Кремлем решения о массированных ударах по мостовым переходам через Днепр, украинские города столкнутся с беспрецедентным логистическим и гуманитарным шоком, однако тотального коллапса не произойдет.

Наибольший удар придется на большие агломерации, например Киев или Днепр, где внутригородская логистика разорвется на "левый" и "правый" берега. Это мгновенно парализует привычную жизнедеятельность: возникнут критические задержки в логистике экстренных служб (скорой помощи, спасателей), железнодорожное сообщение испытает серьезные сбои, а поставка топлива, продовольствия и медикаментов в левобережные районы существенно усложнится. Начнется паническая нагрузка на уцелевшие транспортные артерии и массовая внутренняя миграция населения с левого прифронтового берега в глубь правобережных областей, что создаст колоссальное давление на жилищно-коммунальную систему западных регионов.

С военно-стратегической точки зрения такой шаг Кремля потребует от Сил обороны Украины и гражданских властей немедленного развертывания заранее готовящихся альтернативных логистических коридоров. Полностью изолировать левобережную группировку ВСУ врагу не удастся, поскольку поставки войск будут переориентированы на наплавные и понтонные переправы, тяжелые военные паромы, а также промышленные гидросооружения (гребли ГЭС), имеющие значительно более высокий запас прочности к ракетным попаданиям, чем обычные эста. В то же время, разрушение мостов станет точкой невозвращения в конфликте: это окончательно похоронит любые закулисные дипломатические заигрывания Москвы с Вашингтоном или Пекином, а также заставит западных союзников немедленно снять все ограничения на дальнобойные удары вглубь РФ и передать Украине дополнительные комплексы Patriot и THAAD.

ChatGPT отмечает , что если Россия решится на системные удары по ключевым мостам в Киеве, Днепре и других крупных городах, главной целью будет не обязательно физически разрушить каждую переправу, а максимально нарушить транспортную, военную и гражданскую логистику. Даже временный вывод из эксплуатации нескольких мостов способен создать перегрузку альтернативных маршрутов, проблемы с перемещением экстренных служб, доставкой грузов и передвижением населения между районами городов и берегами Днепра.

Особенно ощутим такой эффект может оказаться в Киеве, где переправы имеют критическое значение для повседневного функционирования многомиллионской агломерации. В то же время, один или несколько ударов не будут означать автоматического "разделения" столицы или полного паралича страны: большие мостовые конструкции имеют значительный запас прочности, а для их полного разрушения могут потребоваться многочисленные успешные поражения.

В стратегическом смысле подобная кампания стала бы попыткой России перенести войну с фронта в глубокий тыл и создать в Украине эффект постоянной внутренней дезорганизации. Однако удары по мостам имеют серьезные ограничения для самого агрессора: они требуют значительного ресурса высокоточных средств поражения, повторных атак для закрепления результата и преодоления украинского ПВО.

Кроме того, разрушение гражданской критической инфраструктуры не гарантирует Москве военного превосходства, зато может стимулировать Украину еще активнее наносить удары по логистическим узлам противника.

Поэтому наиболее вероятным следствием такого сценария станет не мгновенный крах украинской транспортной системы, а периодические локальные кризисы, транспортные ограничения и необходимость быстрого восстановления и перестройки логистики — при условии, что России удастся нанести серию результативных ударов.