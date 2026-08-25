Літо йде з України: синоптики приголомшили заявою про різку зміну погоди

Погода в Україні 26 серпня зміниться під впливом атмосферного фронту, пов’язаного з циклоном над Балканами. У частині регіонів очікуються дощі та грози, тоді як інші області залишатимуться під впливом антициклону та високого атмосферного тиску.

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом Укргідрометцентру, нестійка погода охопить центральні області, Закарпаття та Буковину. Вдень зона опадів пошириться на більшість південних регіонів, а також зачепить південну частину Київської області. Місцями дощі можуть супроводжуватися грозами. Водночас на решті території України істотних опадів не прогнозують — там погоду визначатиме антициклон, центр якого розташовуватиметься над півднем Скандинавії.

Протягом доби очікується мінлива хмарність. Вітер переважно буде північно-східним і помірним. Саме він принесе в Україну прохолодніші повітряні маси. Найбільше зниження температури відчують мешканці північних областей, особливо в нічні та ранкові години.

Уночі стовпчики термометрів у більшості регіонів покажуть від +14 до +19 градусів. На півночі буде значно прохолодніше — лише +8…+13 градусів. У денні години температура підвищиться до +21…+26 градусів. Найбільше тепла збережеться на південному сході країни, де прогнозують +25…+30 градусів.

Нестійкий характер погоди може зберігатися і з приходом календарної осені. Попри прогнози щодо загалом теплого вересня, періоди майже літнього тепла можуть швидко змінюватися похолоданням. Надходження холодних повітряних мас та проходження атмосферних фронтів здатні приносити дощі, посилення вітру й відчутні температурні коливання. Для перехідного періоду від літа до осені такі різкі зміни погоди є характерним явищем.

Портал "Коментарі" вже писав, що до кінця серпня в Україні переважатиме суха, тепла та малохмарна погода. Причиною стане антициклон та область підвищеного атмосферного тиску, які визначатимуть погодні умови протягом найближчих днів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.