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Лето уходит из Украины: синоптики ошеломили заявлением о резком изменении погоды

Неустойчивая погода с осадками охватит ряд областей Украины

25 августа 2026, 15:05
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Клименко Елена

Погода в Украине 26 августа изменится под влиянием атмосферного фронта, связанного с циклоном над Балканами. В части регионов ожидаются дожди и грозы, в то время как другие области будут оставаться под влиянием антициклона и высокого атмосферного давления.

Лето уходит из Украины: синоптики ошеломили заявлением о резком изменении погоды

Фото: из открытых источников

По прогнозу Укргидрометцентра, неустойчивая погода охватит центральные области, Закарпатье и Буковину. Днем зона осадков распространится на большинство южных регионов, а также коснется южной части Киевской области. Местами дожди могут сопровождаться грозами. В то же время, на остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируют — там погоду будет определять антициклон, центр которого будет располагаться над югом Скандинавии.

В течение суток ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно будет северо-восточным и умеренным. Именно он принесет в Украину более прохладные воздушные массы. Наибольшее понижение температуры ощутят жители северных областей, особенно в ночные и утренние часы.

Ночью столбики термометров в большинстве регионов покажут от 14 до 19 градусов. На севере будет гораздо прохладнее — всего 8…13 градусов. В дневные часы температура повысится до 21…26 градусов. Больше всего тепла сохранится на юго-востоке страны, где прогнозируют 25…30 градусов.

Неустойчивый характер погоды может сохраняться и с наступлением календарной осени. Несмотря на прогнозы относительно теплого сентября, периоды почти летнего тепла могут быстро сменяться похолоданием. Поступление холодных воздушных масс и прохождение атмосферных фронтов способны приносить дожди, усиление ветра и ощутимые температурные колебания. Для переходного периода от лета к осени такие резкие изменения погоды характерны.

Портал "Комментарии" уже писал, что до конца августа в Украине будет преобладать сухая, теплая и малооблачная погода. Причиной станет антициклон и область повышенного атмосферного давления, которые будут определять погодные условия в ближайшие дни. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.



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