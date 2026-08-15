Літо готує новий,удар: українців попередити про радикальну зміну погоди

У суботу, 15 серпня, в Україні переважатиме суха та тепла погода. Опадів синоптики не прогнозують, небо буде переважно малохмарним. Температура вдень у більшості областей становитиме 23–28°, а на Закарпатті місцями повітря прогріється до 33°.

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі температура коливатиметься в межах 8–13° тепла. Вітер буде змінних напрямків, його швидкість — 3–8 м/с.

Найпрохолодніше буде у східних та північно-східних регіонах — там очікується 20–25°. Натомість захід України стане одним із найтепліших регіонів: на Закарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до 30–33°.

Водночас мешканцям частини західних областей варто звернути увагу на гідрологічне попередження. Через тривалий дефіцит опадів із 15 до 25 серпня прогнозується подальше падіння рівня води у басейнах Дністра, Сяну та Західного Бугу.

Йдеться, зокрема, про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Волинську області. На окремих ділянках показники можуть наблизитися до історичних мінімумів або навіть опуститися нижче них. Невеликі річки місцями можуть суттєво обміліти чи пересохнути, що створює труднощі для водопостачання та господарської діяльності. Через це оголошено III, коричневий, рівень небезпеки.

У Києві 15 серпня буде без опадів і з невеликою хмарністю. Вночі очікується 11–13°, удень — близько 25°.

У Львові прогнозують 29–31° вдень. Вночі та вранці можливий слабкий туман. У Дніпрі температура вдень становитиме 24–26°, у Харкові — 24–26°.

В Одесі опадів також не очікується. Повітря прогріється до 24–29°, а температура морської води становитиме близько 22–23°.

"Коментарі" вже писали, що літня задуха в оселі дедалі частіше стає причиною не лише дискомфорту. Для багатьох вона закінчується зіпсованим настроєм і конфліктами з рідними.