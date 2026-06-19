Літній відпочинок для дітей Героїв: «Українська бронетехніка» профінансує оздоровлення понад 1400 дітей бійців

В межах проєкту "Літо без війни" перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок до Карпат. Серед них — діти з родин загиблих захисників, військовополонених, зниклих безвісти, чинних військовослужбовців та ветеранів.

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Для дітей підготовлено програму психологічного відновлення, соціалізації та активного дозвілля в Карпатах. Вона покликана допомогти дітям покращити емоційний стан та відновитися після пережитого травматичного досвіду.

"Для нас надзвичайно важливо допомагати дітям наших захисників і захисниць. Ми розуміємо, що не завжди є можливість, час чи ресурси організувати відпочинок для дітей, тому беремо частину цих обов’язків на себе. Поки наші військові тримають фронт і захищають країну, ми дбаємо про здоров’я та дозвілля їхніх дітей", — каже генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

Упродовж чотирьох років "Українська бронетехніка" підтримує проєкт, завдяки чому понад 4000 дітей військовослужбовців отримали можливість психологічного та фізичного відновлення.

Ініціативу "Літо без війни" реалізують благодійна організація "Після Служби" спільно з громадською організацією "Милосердя та здоров’я". Головна метра проєкту — психологічна підтримки дітей, чиї родини постраждали внаслідок війни.



