Літній відпочинок для дітей Героїв: «Українська бронетехніка» профінансує оздоровлення понад 1400 дітей бійців

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Недилько Ксения
В межах проєкту "Літо без війни" перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок до Карпат. Серед них — діти з родин загиблих захисників, військовополонених, зниклих безвісти, чинних військовослужбовців та ветеранів.
Ілюстративне фото
Для дітей підготовлено програму психологічного відновлення, соціалізації та активного дозвілля в Карпатах. Вона покликана допомогти дітям покращити емоційний стан та відновитися після пережитого травматичного досвіду.
Упродовж чотирьох років "Українська бронетехніка" підтримує проєкт, завдяки чому понад 4000 дітей військовослужбовців отримали можливість психологічного та фізичного відновлення.
Ініціативу "Літо без війни" реалізують благодійна організація "Після Служби" спільно з громадською організацією "Милосердя та здоров’я". Головна метра проєкту — психологічна підтримки дітей, чиї родини постраждали внаслідок війни.