Летний отдых для детей Героев: «Украинская бронетехника» профинансирует оздоровление более 1400 бойцов

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Недилько Ксения
В рамках проекта "Лето без войны" первые 150 детей уже отправились на отдых в Карпаты. Среди них — дети из семей погибших защитников, военнопленных, пропавших без вести, действующих военнослужащих и ветеранов.
Иллюстративное фото
Для детей подготовлена программа психологического восстановления, социализации и активного досуга в Карпатах. Она призвана помочь детям улучшить эмоциональное состояние и восстановиться после пережитого травматического опыта.
В течение четырех лет "Украинская бронетехника" поддерживает проект, благодаря чему более 4000 детей военнослужащих получили возможность психологического и физического восстановления.
Инициативу "Лето без войны" реализуют благотворительная организация "После Службы" совместно с общественной организацией "Милосердие и здоровье". Главная мэтра проекта — психологическая поддержка детей, чьи семьи пострадали в результате войны.