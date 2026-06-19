Летний отдых для детей Героев: «Украинская бронетехника» профинансирует оздоровление более 1400 бойцов

В рамках проекта "Лето без войны" первые 150 детей уже отправились на отдых в Карпаты. Среди них — дети из семей погибших защитников, военнопленных, пропавших без вести, действующих военнослужащих и ветеранов.

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Для детей подготовлена программа психологического восстановления, социализации и активного досуга в Карпатах. Она призвана помочь детям улучшить эмоциональное состояние и восстановиться после пережитого травматического опыта.

"Для нас очень важно помогать детям наших защитников и защитниц. Мы понимаем, что не всегда есть возможность, время или ресурсы организовать отдых для детей, поэтому берем часть этих обязанностей на себя. Пока наши военные держат фронт и защищают страну, мы заботимся о здоровье и досуге их детей", — говорит генеральный директор компании Владислав Бельбас.

В течение четырех лет "Украинская бронетехника" поддерживает проект, благодаря чему более 4000 детей военнослужащих получили возможность психологического и физического восстановления.

Инициативу "Лето без войны" реализуют благотворительная организация "После Службы" совместно с общественной организацией "Милосердие и здоровье". Главная мэтра проекта — психологическая поддержка детей, чьи семьи пострадали в результате войны.