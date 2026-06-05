Лист Путіну чи сигнал Трампу: навіщо Зеленський пішов на несподіваний крок

Президент Володимир Зеленський опублікував відкритого листа диктатору Володимиру Путіну. На нього вже відреагували в Кремлі, також свою позицію висловив лідер США Дональд Трамп. Що стоїть за таким кроком Володимира Зеленського? Яка вірогідність, що Путін зрештою згодиться піти на пропозицію Києва – зупинити війну по нинішній лінії розмежування? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Відкритий лист Зеленського

Є три адресати листа Зеленського

Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський так прокоментував ситуацію:

"Відкритий лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну насправді мав зовсім інших адресатів. Низку адресатів. По-перше, це Дональд Трамп, якому українська влада мала показати, що вони готови до компромісів заради миру, а також відкриті для прямих переговорів. І, що це не відбувається виключно через небажання російської сторони. Також це був сигнал і інвесторам, які все менше розглядають Україну, як майданчик для інвестицій. Бізнесу важливо розуміти, що війна має скоро завершитися. Це не про гроші сьогодні, це про планування на найближчі роки".

Денис Гороховський говорить, що є ще також третій колективний адресат – це росіяни. Володимир Зеленський пише про їх біль: втрати, обмеження, потенційну мобілізацію.

За словами співрозмовника порталу "Коментарі", це має певний сенс. Звісно ж це не спровокує суспільний запит з боку населення до Кремля, але на рівні розмов на кухні вже ж буде зафіксовано, що не йде на користь рейтингу російської влади.

"Останні, кому був цей лист – це українці. Піарники Зеленського давно освоїли інструмент "вибухового хайпу", коли якась одинарна подія на певний час захоплює інформпростір і стає ключовою темою, хоча ніяких суттєвих змін для самих українців не передбачає. Останнє – це був наказ президента України про дозвіл провести парад в Москві. Красиво і хайпово", – підсумував політолог.

Війна триватиме

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, що розглядати відкритий лист Володимира Зеленського потрібно разом з бравадою путіна перед ЗМІ про те, як російська армія "доблесно настає на всіх напрямках" та "катастрофічних проблемах ЗСУ".

За словами експерта, також, щоб зробити певні висновки потрібно послухати заяви Трампа з приводу можливої зустрічі Зеленського з путіним, про яку йшлося в листі Зеленського.

"Заява Трампа про те, "що обидві сторони мають піти на компроміси", фактично підтверджує заяви путіна ЗМІ про те, що він готовий піти на компроміси, про які домовився з Трампом на Алясці", – зазначив Максим Ялі.

Політолог зазначає, що висновок напрошується дуже невтішний: на умови Зеленського припинити війну по лінії бойового зіткнення путін не піде.

"Війна триватиме. Тому що він упевнений, що зможе захопити весь Донбас, а хоче він набагато більше за його руїни", – констатував експерт.

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