Лист Путіну чи сигнал Трампу: навіщо Зеленський пішов на несподіваний крок

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Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський опублікував відкритого листа диктатору Володимиру Путіну. На нього вже відреагували в Кремлі, також свою позицію висловив лідер США Дональд Трамп. Що стоїть за таким кроком Володимира Зеленського? Яка вірогідність, що Путін зрештою згодиться піти на пропозицію Києва – зупинити війну по нинішній лінії розмежування? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Відкритий лист Зеленського
Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський так прокоментував ситуацію:
Денис Гороховський говорить, що є ще також третій колективний адресат – це росіяни. Володимир Зеленський пише про їх біль: втрати, обмеження, потенційну мобілізацію.
За словами співрозмовника порталу "Коментарі", це має певний сенс. Звісно ж це не спровокує суспільний запит з боку населення до Кремля, але на рівні розмов на кухні вже ж буде зафіксовано, що не йде на користь рейтингу російської влади.
Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, що розглядати відкритий лист Володимира Зеленського потрібно разом з бравадою путіна перед ЗМІ про те, як російська армія "доблесно настає на всіх напрямках" та "катастрофічних проблемах ЗСУ".
За словами експерта, також, щоб зробити певні висновки потрібно послухати заяви Трампа з приводу можливої зустрічі Зеленського з путіним, про яку йшлося в листі Зеленського.
Політолог зазначає, що висновок напрошується дуже невтішний: на умови Зеленського припинити війну по лінії бойового зіткнення путін не піде.
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