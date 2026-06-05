Письмо Путину или сигнал Трампу: зачем Зеленский пошел на неожиданный шаг

Президент Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору Владимиру Путину. На него уже отреагировали в Кремле, а также свою позицию высказал лидер США Дональд Трамп. Что стоит за таким шагом Владимира Зеленского? Какова вероятность, что Путин в конце концов сгодится пойти на предложение Киева – остановить войну по нынешней линии разграничения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Открытое письмо Зеленского

Есть три адресата письма Зеленского

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:

"Открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину на самом деле имело совсем других адресатов. Ряд адресатов. Во-первых, это Дональд Трамп, которому украинские власти должны были показать, что они готовы к компромиссам ради мира, а также открыты для прямых переговоров. И что это не происходит исключительно из-за нежелания российской стороны. Также это был сигнал и инвесторам, все меньше рассматривающим Украину как площадку для инвестиций. Бизнесу важно понимать, что война должна скоро завершиться. Это не о деньгах сегодня, это о планировании на ближайшие годы".

Денис Гороховский говорит, что есть еще третий коллективный адресат – это россияне. Владимир Зеленский пишет об их болях: потерях, ограничениях, потенциальной мобилизации.

По словам собеседника портала "Комментарии", это имеет определенный смысл. Конечно же, это не спровоцирует общественный запрос со стороны населения в Кремль, но на уровне разговоров на кухне уже будет зафиксировано, что не идет в пользу рейтинга российских властей.

"Последние, кому было это письмо – это украинцы. Пиарщики Зеленского давно освоили инструмент "взрывного хайпа", когда какое-то одинарное событие на время захватывает информпространство и становится ключевой темой, хотя никаких существенных изменений для самих украинцев не предполагает. Последнее – это был приказ президента Украины о разрешении провести парад в Москве. Красиво и хайпово", – подытожил политолог.

Война будет продолжаться

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что рассматривать открытое письмо Владимира Зеленского нужно с браваду путина перед СМИ о том, как российская армия "доблестно наступает на всех направлениях" и "катастрофических проблемах ВСУ".

По словам эксперта, также, чтобы сделать определенное выводы нужно послушать заявления Трампа по поводу возможной встречи Зеленского с путиным, о которой шла речь в письме Зеленского.

"Заявление Трампа о том, "что обе стороны должны пойти на компромиссы", фактически подтверждает заявления путина СМИ о том, что он готов пойти на компромиссы, о которых договорился с Трампом на Аляске", – отметил Максим Яли.

Политолог отмечает, вывод напрашивается весьма неутешительный: на условия Зеленского прекратить войну по линии боестолкновения путин не пойдёт.

"Война будет продолжаться. Потому что он уверен, что сможет захватить весь Донбасс, а хочет он гораздо больше, чем его руины", – констатировал эксперт.

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