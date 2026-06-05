Письмо Путину или сигнал Трампу: зачем Зеленский пошел на неожиданный шаг

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору Владимиру Путину. На него уже отреагировали в Кремле, а также свою позицию высказал лидер США Дональд Трамп. Что стоит за таким шагом Владимира Зеленского? Какова вероятность, что Путин в конце концов сгодится пойти на предложение Киева – остановить войну по нынешней линии разграничения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Открытое письмо Зеленского
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:
Денис Гороховский говорит, что есть еще третий коллективный адресат – это россияне. Владимир Зеленский пишет об их болях: потерях, ограничениях, потенциальной мобилизации.
По словам собеседника портала "Комментарии", это имеет определенный смысл. Конечно же, это не спровоцирует общественный запрос со стороны населения в Кремль, но на уровне разговоров на кухне уже будет зафиксировано, что не идет в пользу рейтинга российских властей.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что рассматривать открытое письмо Владимира Зеленского нужно с браваду путина перед СМИ о том, как российская армия "доблестно наступает на всех направлениях" и "катастрофических проблемах ВСУ".
По словам эксперта, также, чтобы сделать определенное выводы нужно послушать заявления Трампа по поводу возможной встречи Зеленского с путиным, о которой шла речь в письме Зеленского.
Политолог отмечает, вывод напрашивается весьма неутешительный: на условия Зеленского прекратить войну по линии боестолкновения путин не пойдёт.
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