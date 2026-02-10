Ліс під курорт мільярдера: Львівська облрада погодила передачу 176 гектарів під GORO Mountain Resort

Львівська обласна рада на засіданні сьогодні, 10 лютого, ухвалила стратегічне та водночас резонансне рішення — погодила передачу майже 176 гектарів лісу під будівництво всесезонного курорту GORO Mountain Resort. Про це повідомляє Zaхid.net. Землі розташовані в межах Славської територіальної громади та нині перебувають у користуванні комунального підприємства "Галсільліс".

OKKO заходить у Карпати: що означає рішення Львівської облради про вилучення лісів під масштабний курорт

Йдеться про надання дозволів на поділ земельних ділянок і зміну їхнього цільового призначення. У результаті лісові масиви будуть передані компаніям ТОВ "Рожанка парк" та ТОВ "Славскі", які пов’язані з бізнесменом Віталієм Антоновим — власником мережі АЗК ОККО. Саме на цій території планують звести сучасний гірський курорт європейського масштабу.

Рішення підтримали 62 депутати з усіх фракцій облради, однак голосуванню передувала тривала й гостра дискусія. Депутати обговорювали можливі екологічні ризики, втрату лісового фонду та довгострокові наслідки для Карпатського регіону. Водночас прихильники проєкту наголошували на його економічному потенціалі та інвестиційній привабливості.

Що відомо про GORO Mountain Resort?

Проєкт передбачає створення всесезонного гірського курорту біля сіл Волосянка та Верхня Рожанка, на підніжжі гори Високий Верх (650 м над рівнем моря). Загальна площа розвитку — близько 1200 гектарів, а термін реалізації — до 15 років.

Заплановано 41 лижну трасу загальною протяжністю до 75 км; 25 готелів на 5500 номерів; 17,5 км витягів, включно з найдовшою гондолою в Україні — 2,8 км; Welcome- та Mountain-центри, інфраструктуру для цілорічного туризму; понад 25 тисяч робочих місць.

Інвестиції в гірську інфраструктуру оцінюють у 140 млн євро, а загальний обсяг вкладень разом із партнерами — до 1,5 млрд доларів. Очікується, що курорт зможе приймати понад 500 тисяч туристів на рік, а надходження до бюджетів різних рівнів за 15 років становитимуть понад 7,3 млрд гривень.

Будівництво стартувало у жовтні 2024 року, а запуск перших об’єктів прогнозують у 2027–2029 роках. Проєкт реалізується за підтримки держави, зокрема у форматі індустріального парку та можливістю компенсації частини капіталовкладень.

Рішення облради вже називають одним із найгучніших земельних рішень року на Львівщині, адже воно одночасно відкриває шлях масштабним інвестиціям і ставить гострі питання про баланс між розвитком туризму та збереженням карпатських лісів.

