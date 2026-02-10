Лес под курорт миллиардера: Львовский облсовет согласовал передачу 176 гектаров под GORO Mountain Resort

Львовский областной совет на заседании сегодня, 10 февраля, принял стратегическое и в то же время резонансное решение — согласовал передачу почти 176 гектаров леса под строительство всесезонного курорта GORO Mountain Resort . Об этом сообщает Zaхid.net. Земли расположены в пределах Славской территориальной общины и находятся в пользовании коммунального предприятия "Галсильлис".

OKKO заходит в Карпаты: что означает решение Львовского облсовета об изъятии лесов под масштабный курорт

Речь идет о предоставлении разрешений на разделение земельных участков и изменении их целевого назначения . В результате лесные массивы будут переданы компаниям ООО "Рожанка парк" и ООО "Славски" , связанным с бизнесменом Виталием Антоновым — владельцем сети АЗК ОККО. Именно на этой территории планируют построить современный горный курорт европейского масштаба.

Решение поддержали 62 депутата из всех фракций облсовета , однако голосованию предшествовала длительная и острая дискуссия. Депутаты обсуждали возможные экологические риски , потерю лесного фонда и долгосрочные последствия для Карпатского региона. В то же время сторонники проекта отмечали его экономический потенциал и инвестиционную привлекательность.

Что известно о GORO Mountain Resort?

Проект предполагает создание всесезонного горного курорта возле деревень Волосянка и Верхняя Рожанка , на подножии горы Высокий Верх (650 м над уровнем моря). Общая площадь развития – около 1200 гектаров , а срок реализации – до 15 лет .

Запланирована 41 лыжная трасса общей протяженностью до 75 км ; 25 отелей на 5500 номеров ; 17,5 км подъемников , включая самую длинную гондолу в Украине — 2,8 км; Welcome- и Mountain-центры, инфраструктуру для круглогодичного туризма; более 25 тысяч рабочих мест .

Инвестиции в горную инфраструктуру оценивают в 140 млн евро , а общий объем вложений вместе с партнерами — до 1,5 млрд долларов . Ожидается, что курорт сможет принимать более 500 тысяч туристов в год , а поступления в бюджеты разных уровней за 15 лет составят более 7,3 млрд гривен .

Строительство стартовало в октябре 2024 года, а запуск первых объектов прогнозируется в 2027-2029 годах . Проект реализуется при поддержке государства, в частности, в формате индустриального парка и возможностью компенсации части капиталовложений.

Решение облсовета уже называют одним из самых громких земельных решений года на Львовщине , ведь оно одновременно открывает путь масштабным инвестициям и задает острые вопросы о балансе между развитием туризма и сохранением карпатских лесов.

