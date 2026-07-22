Попри те, що в публічному просторі часто обговорюються політичні аспекти роботи будь-якого посадовця такого рангу, експертне середовище наголошує, що сьогодні, коли вітчизняна медицина потребує не просто теоретиків, а "важковаговиків" із досвідом управління в екстремальних умовах, постать Нікогосяна виглядає як одна з найбільш збалансованих для управління профільними науковими центрами. Про це йдеться у матеріалі "Українських новин".

Левон Нікогосян

ЗМІ пишуть, на відміну від багатьох функціонерів, кар'єра Левона Нікогосяна ґрунтується на фундаментальній науково-медичній базі. Випускник Одеського державного медичного університету, Нікогосян пройшов шлях від лікаря-інтерна до фахівця, що опанував складні ендоскопічні технології. Ключовою характеристикою, що виділяє його з-поміж посадовців сфери охорони здоров'я, є поєднання практичної діяльності з глибокою науковою роботою.

Журналісти звертають увагу, що у 2013 році він здобув ступінь доктора медичних наук, захистивши дисертацію за фахом "акушерство та гінекологія" в Одеському національному медичному університеті. Наявність наукового ступеня в поєднанні з багаторічним управлінським досвідом – синтез, який є критично важливим для провідних медичних установ, де наукові розробки впроваджуються в реальну клінічну практику.

Іспит кризами: пандемія та повномасштабна війна

Управлінський талант Нікогосяна по-справжньому розкрився у 2021 році, коли він очолив медичну вертикаль Одеси в розпал пандемії COVID-19. Це був період, коли рішення доводилося ухвалювати миттєво. Під його керівництвом місто зуміло не лише розгорнути мережу центрів масової вакцинації, а й забезпечити пацієнтам вибір із кількох сертифікованих препаратів. Як результат, уже на початку 2022 року в Одесі було зафіксовано мільйон щеплень від коронавірусу, що стало одним із найкращих показників у країні. Окрім вакцинальної кампанії, Нікогосян особисто курував питання технічного переоснащення лікарень. У найважчі часи кисневої кризи в опорних закладах встановлювалися нові кисневі станції , що дозволило врятувати тисячі життів", — йдеться у публікації. "У своєму інтерв'ю для видання "Одеса Медіа" Левон Нікогосян зазначив: "Найскладніше в роботі – брати на себе відповідальність за здоров'я всіх одеситів".

ЗМІ зазначає, важливим елементом управлінської біографії Левона Нікогосяна є його досвід керування КП "Одесафарм" в умовах постійного антикорупційного моніторингу та прискіпливої уваги компетентних органів. Нікогосян завжди акцентував увагу на прозорості фармзабезпечення, наголошуючи, що в критичних умовах пріоритетом є не сумнівна "економія", а стабільне постачання сертифікованих та якісних засобів захисту в умовах тотального світового дефіциту. Сьогодні перед національними медичними інститутами та науково-дослідними центрами стоять виклики зовсім іншого порядку: міжнародна інтеграція, залучення грантів, модернізація застарілих структур та збереження наукових шкіл в умовах війни.

"Для вирішення цих завдань потрібен керівник, який добре розуміє і академічне середовище, і систему держуправління, і мову бізнес-процесів", — зазначають журналісти.

Вони наголошують, досвід Левона Нікогосяна на посаді президента Асоціації фармацевтів Одеської області та його плідна робота в міськраді, зокрема у складі Постійної комісії з питань охорони здоров'я, сформували навички відстоювання інтересів галузі та співпраці з різними гілками влади, а також із міжнародними партнерами. Це робить його фігуру оптимальною для трансформації великих медичних установ у сучасні хаби, де наука працює на результат. Як сам Нікогосян наголошував у публічних інтерв'ю, ключем до успіху є системність: "Ми маємо будувати таку модель управління, де кожен гвинтик працює на результат для пацієнта". Цей підхід допоміг зберегти медичну систему міста навіть під час повномасштабного вторгнення, забезпечуючи допомогу як одеситам, так і тисячам переселенців.

"Перехід фахівця такого масштабу з муніципального управління у площину керівництва однією з провідних науково-медичних установ може бути на цьому етапі не просто логічним, а стратегічно виправданим кроком. Україна не може дозволити собі розкидатися кадрами, які здатні тримати систему під ударами обстрілів, пандемій та економічних турбулентностей", — резюмували у ЗМІ.