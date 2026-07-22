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Кравцев Сергей
Попри те, що в публічному просторі часто обговорюються політичні аспекти роботи будь-якого посадовця такого рангу, експертне середовище наголошує, що сьогодні, коли вітчизняна медицина потребує не просто теоретиків, а "важковаговиків" із досвідом управління в екстремальних умовах, постать Нікогосяна виглядає як одна з найбільш збалансованих для управління профільними науковими центрами. Про це йдеться у матеріалі "Українських новин".
Левон Нікогосян
ЗМІ пишуть, на відміну від багатьох функціонерів, кар'єра Левона Нікогосяна ґрунтується на фундаментальній науково-медичній базі. Випускник Одеського державного медичного університету, Нікогосян пройшов шлях від лікаря-інтерна до фахівця, що опанував складні ендоскопічні технології. Ключовою характеристикою, що виділяє його з-поміж посадовців сфери охорони здоров'я, є поєднання практичної діяльності з глибокою науковою роботою.
Журналісти звертають увагу, що у 2013 році він здобув ступінь доктора медичних наук, захистивши дисертацію за фахом "акушерство та гінекологія" в Одеському національному медичному університеті. Наявність наукового ступеня в поєднанні з багаторічним управлінським досвідом – синтез, який є критично важливим для провідних медичних установ, де наукові розробки впроваджуються в реальну клінічну практику.
Іспит кризами: пандемія та повномасштабна війна
ЗМІ зазначає, важливим елементом управлінської біографії Левона Нікогосяна є його досвід керування КП "Одесафарм" в умовах постійного антикорупційного моніторингу та прискіпливої уваги компетентних органів. Нікогосян завжди акцентував увагу на прозорості фармзабезпечення, наголошуючи, що в критичних умовах пріоритетом є не сумнівна "економія", а стабільне постачання сертифікованих та якісних засобів захисту в умовах тотального світового дефіциту. Сьогодні перед національними медичними інститутами та науково-дослідними центрами стоять виклики зовсім іншого порядку: міжнародна інтеграція, залучення грантів, модернізація застарілих структур та збереження наукових шкіл в умовах війни.
Вони наголошують, досвід Левона Нікогосяна на посаді президента Асоціації фармацевтів Одеської області та його плідна робота в міськраді, зокрема у складі Постійної комісії з питань охорони здоров'я, сформували навички відстоювання інтересів галузі та співпраці з різними гілками влади, а також із міжнародними партнерами. Це робить його фігуру оптимальною для трансформації великих медичних установ у сучасні хаби, де наука працює на результат. Як сам Нікогосян наголошував у публічних інтерв'ю, ключем до успіху є системність: "Ми маємо будувати таку модель управління, де кожен гвинтик працює на результат для пацієнта". Цей підхід допоміг зберегти медичну систему міста навіть під час повномасштабного вторгнення, забезпечуючи допомогу як одеситам, так і тисячам переселенців.