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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что в публичном пространстве часто обсуждаются политические аспекты работы любого чиновника такого ранга, экспертная среда отмечает, что сегодня, когда отечественная медицина нуждается не просто в теоретиках, а в "тяжеловесах" с опытом управления в экстремальных условиях, фигура Никогосяна выглядит как одна из наиболее сбалансированных для управления профильными научными центрами. Об этом говорится в материале "Украинских новостей".
Левон Никогосян
СМИ пишут, в отличие от многих функционеров, карьера Левона Никогосяна основывается на фундаментальной научно-медицинской базе. Выпускник Одесского государственного медицинского университета Никогосян прошел путь от врача-интерна до специалиста, овладевшего сложными эндоскопическими технологиями. Ключевой характеристикой, выделяющей его среди чиновников сферы здравоохранения, является сочетание практической деятельности с глубокой научной работой.
Журналисты обращают внимание, что в 2013 году он получил степень доктора медицинских наук, защитив диссертацию по специальности "акушерство и гинекология" в Одесском национальном медицинском университете. Наличие научной степени в сочетании с многолетним управленческим опытом – синтез, который критически важен для ведущих медицинских учреждений, где научные разработки внедряются в реальную клиническую практику.
Экзамен кризисами: пандемия и полномасштабная война
СМИ отмечает, что важным элементом управленческой биографии Левона Никогосяна является его опыт управления КП "Одессафарм" в условиях постоянного антикоррупционного мониторинга и пристального внимания компетентных органов. Никогосян всегда акцентировал внимание на прозрачности фармобеспечения, отмечая, что в критических условиях приоритетом является не сомнительная "экономия", а стабильная поставка сертифицированных и качественных средств защиты в условиях тотального мирового дефицита. Сегодня перед национальными медицинскими институтами и научно-исследовательскими центрами стоят вызовы совсем иного порядка: международная интеграция, привлечение грантов, модернизация устаревших структур и сохранение научных школ в условиях войны.
Они отмечают, опыт Левона Никогосяна в должности президента Ассоциации фармацевтов Одесской области и его плодотворная работа в горсовете, в частности в составе Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, сформировали навыки отстаивания интересов отрасли и сотрудничества с разными ветвями власти, а также с международными партнерами. Это делает его фигуру оптимальной для трансформации крупных медицинских учреждений в современные хабы, где наука работает на результат. Как сам Никогосян подчеркивал в публичных интервью, ключом к успеху является системность: "Мы должны строить такую модель управления, где каждый винтик работает на результат для пациента". Этот подход помог сохранить медицинскую систему города даже во время полномасштабного вторжения, обеспечивая помощь как одесситам, так и тысячам переселенцев.