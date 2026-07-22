Несмотря на то, что в публичном пространстве часто обсуждаются политические аспекты работы любого чиновника такого ранга, экспертная среда отмечает, что сегодня, когда отечественная медицина нуждается не просто в теоретиках, а в "тяжеловесах" с опытом управления в экстремальных условиях, фигура Никогосяна выглядит как одна из наиболее сбалансированных для управления профильными научными центрами. Об этом говорится в материале "Украинских новостей".

Левон Никогосян

СМИ пишут, в отличие от многих функционеров, карьера Левона Никогосяна основывается на фундаментальной научно-медицинской базе. Выпускник Одесского государственного медицинского университета Никогосян прошел путь от врача-интерна до специалиста, овладевшего сложными эндоскопическими технологиями. Ключевой характеристикой, выделяющей его среди чиновников сферы здравоохранения, является сочетание практической деятельности с глубокой научной работой.

Журналисты обращают внимание, что в 2013 году он получил степень доктора медицинских наук, защитив диссертацию по специальности "акушерство и гинекология" в Одесском национальном медицинском университете. Наличие научной степени в сочетании с многолетним управленческим опытом – синтез, который критически важен для ведущих медицинских учреждений, где научные разработки внедряются в реальную клиническую практику.

Экзамен кризисами: пандемия и полномасштабная война

Управленческий талант Никогосяна по-настоящему раскрылся в 2021 году, когда он возглавил медицинскую вертикаль Одессы в разгар пандемии. моментально. Под его руководством город сумел не только развернуть сеть центров массовой вакцинации, но и обеспечить пациентам выбор из нескольких сертифицированных препаратов . В самые тяжелые времена кислородного кризиса в опорных заведениях устанавливались новые кислородные станции , что позволило спасти тысячи жизней", — говорится в публикации. "В своем интервью для издания "Одесса Медиа" Левон Никогосян отметил: "Самое сложное в работе — брать на себя ответственность за здоровье всех одесситов".

СМИ отмечает, что важным элементом управленческой биографии Левона Никогосяна является его опыт управления КП "Одессафарм" в условиях постоянного антикоррупционного мониторинга и пристального внимания компетентных органов. Никогосян всегда акцентировал внимание на прозрачности фармобеспечения, отмечая, что в критических условиях приоритетом является не сомнительная "экономия", а стабильная поставка сертифицированных и качественных средств защиты в условиях тотального мирового дефицита. Сегодня перед национальными медицинскими институтами и научно-исследовательскими центрами стоят вызовы совсем иного порядка: международная интеграция, привлечение грантов, модернизация устаревших структур и сохранение научных школ в условиях войны.

"Для решения этих задач нужен руководитель, хорошо понимающий и академическую среду, и систему госуправления, и язык бизнес-процессов", — отмечают журналисты.

Они отмечают, опыт Левона Никогосяна в должности президента Ассоциации фармацевтов Одесской области и его плодотворная работа в горсовете, в частности в составе Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, сформировали навыки отстаивания интересов отрасли и сотрудничества с разными ветвями власти, а также с международными партнерами. Это делает его фигуру оптимальной для трансформации крупных медицинских учреждений в современные хабы, где наука работает на результат. Как сам Никогосян подчеркивал в публичных интервью, ключом к успеху является системность: "Мы должны строить такую модель управления, где каждый винтик работает на результат для пациента". Этот подход помог сохранить медицинскую систему города даже во время полномасштабного вторжения, обеспечивая помощь как одесситам, так и тысячам переселенцев.

"Переход специалиста такого масштаба по муниципальному управлению в плоскость руководства одним из ведущих научно-медицинских учреждений может быть на этом этапе не просто логичным, а стратегически оправданным шагом. Украина не может позволить себе разбрасываться кадрами, которые способны держать систему под ударами обстрелов, пандемий и экономических турбулентностей", — резюмировали в СМИ.