Легалізація зброї: Ігор Клименко розповів про підготовку закону про цивільну зброю

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про проведення масштабних експертних консультацій, присвячених питанню законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї в країні.

До обговорення долучилися народні обранці, керівництво МВС, Нацполіції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента, а також військові, ветерани, адвокати, медійники та громадські активісти. Очільник МВС нагадав, що вогнепальна зброя в Україні вже є легальною — конкретні її види можуть купувати особи, які відповідають затвердженим критеріям.

Проте, за дорученням Президента України, правила її обігу мають бути осучаснені та зафіксовані суто на рівні Закону.

"Йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства", — деталізував міністр основні напрямки роботи.

Окрему увагу в майбутньому законі приділять обов'язковій підготовці власників, яка включатиме теорію, практику та складання іспитів. Це також дасть поштовх для розвитку спеціалізованої інфраструктури із залученням приватного бізнесу.

Клименко акцентував, що володіння зброєю вимагає колосальної відповідальності, яку держава гарантуватиме через безкомпромісні перевірки. Дозвіл не зможуть отримати люди із залежностями, психічними розладами чи кримінальним минулим, навіть якщо провадження щодо них не потрапили до суду.

"Шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний. Але позиція учасників зібрання єдина: Закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям", — підсумував Ігор Клименко, додавши, що це також є важливою умовою євроінтеграції України.

