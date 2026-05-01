Легализация оружия: Игорь Клименко рассказал о подготовке закона о гражданском оружии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о проведении масштабных экспертных консультаций, посвященных вопросу законодательного урегулирования гражданского огнестрельного оружия в стране.

К обсуждению присоединились народные избранники, руководство МВД, Нацполиции, СБУ, ГБР, представители Офиса Президента, а также военные, ветераны, адвокаты, медийщики и общественные активисты. Глава МВД напомнил, что огнестрельное оружие в Украине уже является легальным — конкретные его виды могут покупать лица, отвечающие утвержденным критериям.

Однако, по поручению Президента Украины, правила ее обращения должны быть осовременены и зафиксированы на уровне Закона.

"Речь идет о ключевых вещах: праве на самозащиту, классификации разрешенных видов оружия, четких основаниях для применения гражданскими, а также механизмах изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия", — детализировал министр основные направления работы.

Отдельное внимание в будущем законе будет уделено обязательной подготовке владельцев, которая будет включать теорию, практику и сдачу экзаменов. Это также даст толчок развитию специализированной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса.

Клименко акцентировал, что владение оружием требует колоссальной ответственности, которую государство будет гарантировать через бескомпромиссные проверки. Разрешение не смогут получить люди с зависимостями, психическими расстройствами или уголовным прошлым, даже если производства по ним не попали в суд.

"Путь к законодательному урегулированию вопроса обращения гражданского оружия непростой и дискуссионный. Но позиция участников собрания едина: Закон об обращении гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим. Как гражданам, так и правоохранителям", — подытожил Игорь Клименко, добавив, что это также является важным условием евроинтеграции Украины.

