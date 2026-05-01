Легализация оружия: Игорь Клименко рассказал о подготовке закона о гражданском оружии

Недилько Ксения
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о проведении масштабных экспертных консультаций, посвященных вопросу законодательного урегулирования гражданского огнестрельного оружия в стране.
Игорь Клименко
К обсуждению присоединились народные избранники, руководство МВД, Нацполиции, СБУ, ГБР, представители Офиса Президента, а также военные, ветераны, адвокаты, медийщики и общественные активисты. Глава МВД напомнил, что огнестрельное оружие в Украине уже является легальным — конкретные его виды могут покупать лица, отвечающие утвержденным критериям.
Однако, по поручению Президента Украины, правила ее обращения должны быть осовременены и зафиксированы на уровне Закона.
Отдельное внимание в будущем законе будет уделено обязательной подготовке владельцев, которая будет включать теорию, практику и сдачу экзаменов. Это также даст толчок развитию специализированной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса.
Клименко акцентировал, что владение оружием требует колоссальной ответственности, которую государство будет гарантировать через бескомпромиссные проверки. Разрешение не смогут получить люди с зависимостями, психическими расстройствами или уголовным прошлым, даже если производства по ним не попали в суд.
