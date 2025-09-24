24 вересня держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Їхня зустріч пройде в кулуарах Генасамблеї ООН. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу США.

Лавров та Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Згідно з публічним графіком Рубіо, він має намір зустрітися з Лавровим сьогодні о 12:00 за місцевим часом (за київським о 19:00).

Тим часом, російські пропагандисти вже зазначили, що Сергій Лавров вже прибув до Нью-Йорка.

Незважаючи на те, що тему розмови поки що сторони тримають у таємниці, очевидно, що вона стосуватиметься війни в Україні.

Водночас CNN зазначає, що їхня зустріч відбудеться після того, як днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути собі території свої і навіть піти ще далі. Видання додало, що це суттєва зміна на відміну від колишнього ставлення Трампа до Москви.

Варто сказати, що Рубіо і Лавров останній раз зустрічалися в кулуарах зустрічі АСЕАН у липні. Тоді під час відвертої розмови держсекретар передав главі МЗС РФ "розчарування" Трампа.

