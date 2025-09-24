24 сентября госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Их встреча пройдет в кулуарах Генассамблеи ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госдепа США.

Лавров и Рубио. Фото: из открытых источников

Согласно публичному графику Рубио, он намерен встретится с Лавровым сегодня в 12:00 по местному времени (по киевскому в 19:00).

Тем временем российские пропагандисты уже отметили, что Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк.

Несмотря на то, что тему разговора пока что стороны держат в тайне, очевидно, что она будет касаться войны в Украине.

В то же время CNN отмечает, что их встреча состоится после того, как днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе территории свои и даже пойти еще дальше. Издание добавило, что это существенное изменение в отличие от прежнего отношения Трампа к Москве.

Стоит томтетить, что Рубио и Лавров последний раз встречались в кулуарах встречи АСЕАН в июле. Тогда в ходе откровенного разговора госсекретарь передал главе МИД РФ "разочарование" Трампа.

