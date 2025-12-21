37 років тому найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" вперше здійнявся в небо (ВІДЕО)

21 грудня 1988 року в небо над Київщиною піднявся літак, якому судилося стати легендою світової авіації. Саме цього дня 37 років тому найбільший і найпотужніший транспортний літак у світі Ан-225 "Мрія" здійснив свій перший експериментальний політ. Він тривав понад годину та завершився успішною посадкою в Гостомелі, а для української авіації став початком нової ери.

Літак Ан-225 "Мрія". Фото з відкритих джерел

Літак "Мрія" створювали для амбітної космічної програми СРСР, яка полягала у транспортуванні космічного корабля "Буран" і компонентів ракетної системи "Енергія".

Літак Ан-225 "Мрія" біля ангару, 30 листопада 1988 року

Цікаво, що назву літаку нанесли буквально в останню ніч перед викочуванням з цеху. Ан-225 швидко став символом інженерної сміливості. За роки експлуатації літак встановив 240 світових рекордів, перевозив надважкі та негабаритні вантажі, яких не міг підняти жоден інший літак.

Мітинг, присвячений завершенню будівництва літака Ан-225 "Мрія" у 1988 році

Після розпаду СРСР Ан-225 перейшов у власність України. Хоча певний час він був законсервований, згодом "Мрію" модернізували для комерційних перевезень. Вона вражала світ, приземляючись у десятках країн та збираючи тисячі глядачів.

Відео першого польоту літака Ан-225 "Мрія" 21 грудня 1988 року:

У лютому 2022 року легендарний український літак було знищено під час російської атаки на аеродром у Гостомелі. Однак, історія "Мрії" не завершена. У 2024 році в Україні підтвердили наявність плану відновлення літака. За словами командира екіпажу Дмитра Антонова, другий екземпляр Ан-225 готовий приблизно на 70%, а збережені фюзеляж і крило дають шанс знову побачити "Мрію" в небі.

