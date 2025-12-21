logo_ukra

37 років тому найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" вперше здійнявся в небо (ВІДЕО)

21 грудня 1988 року літак Ан-225 "Мрія" вперше здійнявся в небо.

21 грудня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

21 грудня 1988 року в небо над Київщиною піднявся літак, якому судилося стати легендою світової авіації. Саме цього дня 37 років тому найбільший і найпотужніший транспортний літак у світі Ан-225 "Мрія" здійснив свій перший експериментальний політ. Він тривав понад годину та завершився успішною посадкою в Гостомелі, а для української авіації став початком нової ери.

37 років тому найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" вперше здійнявся в небо (ВІДЕО)

Літак Ан-225 "Мрія". Фото з відкритих джерел

Літак "Мрія" створювали для амбітної космічної програми СРСР, яка полягала у транспортуванні космічного корабля "Буран" і компонентів ракетної системи "Енергія". 

37 років тому найбільший у світі літак Ан-225 ”Мрія” вперше здійнявся в небо (ВІДЕО) - фото 2

Літак Ан-225 "Мрія" біля ангару, 30 листопада 1988 року

Цікаво, що назву літаку нанесли буквально в останню ніч перед викочуванням з цеху. Ан-225 швидко став символом інженерної сміливості. За роки експлуатації літак встановив 240 світових рекордів, перевозив надважкі та негабаритні вантажі, яких не міг підняти жоден інший літак.

37 років тому найбільший у світі літак Ан-225 ”Мрія” вперше здійнявся в небо (ВІДЕО) - фото 2

Мітинг, присвячений завершенню будівництва літака Ан-225 "Мрія" у 1988 році

Після розпаду СРСР Ан-225 перейшов у власність України. Хоча певний час він був законсервований, згодом "Мрію" модернізували для комерційних перевезень. Вона вражала світ, приземляючись у десятках країн та збираючи тисячі глядачів.

Відео першого польоту літака Ан-225 "Мрія" 21 грудня 1988 року:

У лютому 2022 року легендарний український літак було знищено під час російської атаки на аеродром у Гостомелі. Однак, історія "Мрії" не завершена. У 2024 році в Україні підтвердили наявність плану відновлення літака. За словами командира екіпажу Дмитра Антонова, другий екземпляр Ан-225 готовий приблизно на 70%, а збережені фюзеляж і крило дають шанс знову побачити "Мрію" в небі.

