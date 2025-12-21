37 лет назад самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" впервые поднялся в небо (ВИДЕО)

Самолет Ан-225 "Мрия". Фото из открытых источников

21 декабря 1988 года в небо над Киевщиной поднялся самолет, которому суждено было стать легендой мировой авиации. Именно в этот день 37 лет назад самый крупный и мощный транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия" совершил свой первый экспериментальный полет. Он продолжался больше часа и завершился успешной посадкой в Гостомеле, а для украинской авиации стал началом новой эры.

Самолет "Мрия" создавали для амбициозной космической программы СССР, заключавшейся в транспортировке космического корабля "Буран" и компонентов ракетной системы "Энергия".

Самолет Ан-225 "Мрия" у ангара, 30 ноября 1988 года

Любопытно, что название самолета нанесли буквально в последнюю ночь перед выкаткой из цеха. Ан-225 быстро стал символом инженерной смелости. За годы эксплуатации самолет установил 240 мировых рекордов, перевозил сверхтяжелые и негабаритные грузы, которых не мог поднять ни один другой самолет.

Митинг, посвященный завершению строительства самолета Ан-225 "Мрия" в 1988 году

После распада СССР Ан-225 перешел в собственность Украины. Хотя некоторое время он был законсервирован, впоследствии "Мрию" модернизировали для коммерческих перевозок. Она поражала мир, приземляясь в десятках стран и собирая тысячи зрителей.

Видео первого полета самолета Ан-225 "Мрия" 21 декабря 1988 года:

В феврале 2022 года легендарный украинский самолет был уничтожен во время атаки РФ на аэродром в Гостомеле. Однако история "Мрии" не завершена. В 2024 году в Украине подтвердили наличие плана обновления самолета. По словам командира экипажа Дмитрия Антонова, второй экземпляр Ан-225 готов примерно на 70%, а сохраненные фюзеляж и крыло дают шанс снова увидеть "Мечту" в небе.

