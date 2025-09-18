Наступного тижня в Україні прийде похолодання, а у деяких регіонах з 25-26 вересня вже може бути сніг. Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.

25 вересня українцям варто приготуватися: що прогнозують

"Карта, що внизу, показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це – суботній прогноз опадів (синє — дощ. рожеве — сніг) А якщо конкретніше. Із 25-26 вересня тепла погода зміниться різким похолоданням і тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг", – пише синоптик.

За її даними, похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова – лише місцями в західній частині.

"19-го вересня антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки. Температура повітря поступово почне підніматися, завтра протягом дня +19+24 градуси. І — увага! — вихідними, 20-21 вересня повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода — сухо, сонячно та +24+28 градусів! Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться", – зазначає синоптик.

Тим не менш, Діденко зауважила, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо".

