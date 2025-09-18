На следующей неделе в Украине придет похолодание, а в некоторых регионах с 25-26 сентября уже может быть снег. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

25 сентября украинцам следует приготовиться: что прогнозируют

"Внизу карта показывает, что уже вскоре в Украине возможен снег. Это – субботний прогноз осадков (синее — дождь, розовое — снег) А если конкретнее. С 25-26 сентября теплая погода сменится резким похолоданием и поэтому кое-где в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", – пишет синоптик.

По ее данным, похолодание коснется всей Украины, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снежная – лишь местами в западной части.

"19 сентября антициклон с юго-запада выталкивает дожди из Украины, везде прояснит, разве что в западных областях кое-где возможны влажные остатки. Температура воздуха постепенно начнет подниматься, завтра в течение дня 19-24 градуса. И – внимание! В выходные, 20-21 сентября повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода — сухо, солнечно и 24-28 градусов! Такой метеорологический рахат-лукум будет продолжаться до середины следующей недели, а уже с 25-26 сентября погода резко изменится", – отмечает синоптик.

Тем не менее, Диденко заметила, что потом будет октябрь, который обязательно приведет за ручку еще одно милое "бабье лето" .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что немецкая компания Weleda, известная своей натуральной косметикой и лекарственными средствами, оказалась в центре исторического скандала. По данным Spiegel, фирма при нацистской Германии поддерживала тесные контакты с СС и даже поставляла продукцию в концлагерь Дахау.