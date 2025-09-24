logo_ukra

21 рік найгучнішій яєчній атаці за всю новітню історію України (ВІДЕО)
21 рік найгучнішій яєчній атаці за всю новітню історію України (ВІДЕО)

21 рік тому Віктор Янукович став жертвою "яєчного теракту" в Івано-Франківську. Подія залишила слід в історії України.

24 вересня 2025, 12:00
Автор:
Slava Kot

24 вересня 2004 року в Івано-Франківську відбувся один з найвідоміших політичних курйозів сучасної України. Тодішній прем’єр-міністр та майбутній президент Віктор Янукович став "жертвою" яєчної атаки. З того часу минув 21 рік.

21 рік найгучнішій яєчній атаці за всю новітню історію України (ВІДЕО)

21 рік тому в Януковича кинули яйце

Під час передвиборчої зустрічі студент-першокурсник Дмитро Романюк кинув яйце у Віктора Януковича. До ще більшого курйозу призвела реакція Януковича, який впав та тимчасово втратив свідомість, який згодом був доставлений до лікарні. Соратники президента-втікача заявляли про влучання "тяжких предметів", однак відеозаписи довели, що йшлося саме про яйце. Дмитро Романюк пояснив, що кинув яйце у Януковича, як протест проти примусового відвідування зустрічі. 

Відео, як у Януковича кинули яйце:

Студент за кидок яйцем в Януковича ризикував отримати серйозне покарання, проте пізніше його пробачили. Сам Романюк, який нині працює заступником голови Івано-Франківської ОДА, згодом згадував цей інцидент як "смішний, але примітивний вчинок".

Сцена падіння Януковича стала відомим мемом і отримала широку медійну увагу. Вважається, що реакція Януковича на яйцеву атаку негативно вплинуло на рейтинг політика.

У різний час в Україні від яєчних атак потерпали також: Юлія Тимошенко, Наталія Вітренко, мер Ужгорода Віктор Погорєлов, телеведучий Олексій Дурнєв, журналіст Руслан Коцаба, Володимир Литвин, Нестора Шуфрича та інші. Подібні акції популярні й у світі, зокрема яйця кидали у короля Чарльза III, королеву Єлизавету II, Арнольда Шварценеггера та Джорджа Сороса. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок, коли гендиректора лікарні на Житомирщині кинули у сміттєвий бак.

Також "Коментарі" писали, що у 2025 році Янукович вийшов у люди та згадав про Україну.



