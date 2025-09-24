21 рік найгучнішій яєчній атаці за всю новітню історію України (ВІДЕО)

24 вересня 2004 року в Івано-Франківську відбувся один з найвідоміших політичних курйозів сучасної України. Тодішній прем’єр-міністр та майбутній президент Віктор Янукович став "жертвою" яєчної атаки. З того часу минув 21 рік.

21 рік тому в Януковича кинули яйце

Під час передвиборчої зустрічі студент-першокурсник Дмитро Романюк кинув яйце у Віктора Януковича. До ще більшого курйозу призвела реакція Януковича, який впав та тимчасово втратив свідомість, який згодом був доставлений до лікарні. Соратники президента-втікача заявляли про влучання "тяжких предметів", однак відеозаписи довели, що йшлося саме про яйце. Дмитро Романюк пояснив, що кинув яйце у Януковича, як протест проти примусового відвідування зустрічі.

Відео, як у Януковича кинули яйце:

Студент за кидок яйцем в Януковича ризикував отримати серйозне покарання, проте пізніше його пробачили. Сам Романюк, який нині працює заступником голови Івано-Франківської ОДА, згодом згадував цей інцидент як "смішний, але примітивний вчинок".

Сцена падіння Януковича стала відомим мемом і отримала широку медійну увагу. Вважається, що реакція Януковича на яйцеву атаку негативно вплинуло на рейтинг політика.

У різний час в Україні від яєчних атак потерпали також: Юлія Тимошенко, Наталія Вітренко, мер Ужгорода Віктор Погорєлов, телеведучий Олексій Дурнєв, журналіст Руслан Коцаба, Володимир Литвин, Нестора Шуфрича та інші. Подібні акції популярні й у світі, зокрема яйця кидали у короля Чарльза III, королеву Єлизавету II, Арнольда Шварценеггера та Джорджа Сороса.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок, коли гендиректора лікарні на Житомирщині кинули у сміттєвий бак.

Також "Коментарі" писали, що у 2025 році Янукович вийшов у люди та згадав про Україну.