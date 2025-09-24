logo

21 год самой громкой яичной атаке за всю новейшую историю Украины (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

21 год самой громкой яичной атаке за всю новейшую историю Украины (ВИДЕО)

21 год назад Виктор Янукович стал жертвой "яичного теракта" в Ивано-Франковске. Событие оставило след в истории Украины.

24 сентября 2025, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot

24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске прошел один из самых известных политических курьезов современной Украины. Тогдашний премьер-министр и будущий президент Виктор Янукович стал "жертвой" яичной атаки. С тех пор прошел 21 год.

21 год самой громкой яичной атаке за всю новейшую историю Украины (ВИДЕО)

21 год назад в Януковича бросили яйцо

Во время предвыборной встречи студент-первокурсник Дмитрий Романюк бросил яйцо в Виктора Януковича. К еще большему курьезу привела реакция упавшего и временно потерявшего сознание Януковича, который впоследствии был доставлен в больницу. Соратники беглого президента заявляли о попадании "тяжелых предметов", однако видеозаписи доказали, что речь шла именно о яйце. Дмитрий Романюк объяснил, что бросил яйцо в Януковича как протест против принудительного посещения встречи.

Видео, как в Януковича бросили яйцо:

Студент за бросок яйцом в Януковича рисковал получить серьезное наказание, однако позже его простили. Сам Романюк, ныне работающий заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА, впоследствии упоминал этот инцидент как "смешной, но примитивный поступок".

Сцена падения Януковича стала известным мемом и получила широкое медийное внимание. Считается, что реакция Януковича на яйцевую атаку негативно повлияла на рейтинг политика.

В разное время в Украине яичным атакам подвергались также Юлия Тимошенко, Наталья Витренко, мэр Ужгорода Виктор Погорелов, телеведущий Алексей Дурнев, Владимир Литвин, Нестора Шуфрича и другие. Подобные акции популярны и в мире, в том числе яйца бросали в короля Чарльза III, королеву Елизавета II, Арнольда Шварценеггера и Джорджа Сороса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда гендиректора больницы на Житомирщине бросили в мусорный бак.

Также "Комментарии" писали, что в 2025 году Янукович вышел в люди и упомянул об Украине.



