21 год самой громкой яичной атаке за всю новейшую историю Украины (ВИДЕО)

24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске прошел один из самых известных политических курьезов современной Украины. Тогдашний премьер-министр и будущий президент Виктор Янукович стал "жертвой" яичной атаки. С тех пор прошел 21 год.

21 год назад в Януковича бросили яйцо

Во время предвыборной встречи студент-первокурсник Дмитрий Романюк бросил яйцо в Виктора Януковича. К еще большему курьезу привела реакция упавшего и временно потерявшего сознание Януковича, который впоследствии был доставлен в больницу. Соратники беглого президента заявляли о попадании "тяжелых предметов", однако видеозаписи доказали, что речь шла именно о яйце. Дмитрий Романюк объяснил, что бросил яйцо в Януковича как протест против принудительного посещения встречи.

Видео, как в Януковича бросили яйцо:

Студент за бросок яйцом в Януковича рисковал получить серьезное наказание, однако позже его простили. Сам Романюк, ныне работающий заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА, впоследствии упоминал этот инцидент как "смешной, но примитивный поступок".

Сцена падения Януковича стала известным мемом и получила широкое медийное внимание. Считается, что реакция Януковича на яйцевую атаку негативно повлияла на рейтинг политика.

В разное время в Украине яичным атакам подвергались также Юлия Тимошенко, Наталья Витренко, мэр Ужгорода Виктор Погорелов, телеведущий Алексей Дурнев, Владимир Литвин, Нестора Шуфрича и другие. Подобные акции популярны и в мире, в том числе яйца бросали в короля Чарльза III, королеву Елизавета II, Арнольда Шварценеггера и Джорджа Сороса.

