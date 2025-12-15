10% людей контролюють більше, ніж усі інші разом: шокуючі дані про світове багатство

Найбагатші 10% населення світу заробляють більше, ніж усі інші 90% разом узяті, свідчать дані нового дослідження The World Inequality Lab. За оцінками аналітиків, на долю цієї групи припадає близько 75% усього світового багатства, тоді як на найбіднішу половину людства — лише 2%.

Гроші. Фото: із відкритих джерел

Фахівці наголошують, що розрив між багатими й бідними зберігається та навіть зростає в багатьох країнах світу. Основними факторами нерівності експерти називають концентрацію активів у фінансовому секторі, нерівний доступ до освіти та високих технологій, а також податкові політики, які здебільшого сприяють збагаченню верхніх 10%.

Дослідження також підкреслює проблему гендерної нерівності на ринку праці. Середня заробітна плата жінок становить лише 61% від чоловічої, що свідчить про стійкі диспропорції у винагороді за працю, доступі до керівних посад та участі у високоприбуткових галузях економіки.

Аналітики зазначають, що подібна концентрація багатства та доходів не лише створює соціальну напругу, а й може уповільнювати економічний розвиток. За їхніми словами, для зменшення нерівності необхідні комплексні реформи, включно з податковою політикою, інвестиціями у соціальні програми та забезпеченням рівного доступу до освіти і працевлаштування для всіх груп населення.

Експерти World Inequality Lab закликають уряди та міжнародні організації активніше боротися з глобальною економічною нерівністю, адже від цього залежить стабільність і стійкий розвиток світової економіки.

