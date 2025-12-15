10% людей контролируют больше, чем все остальные вместе: шокирующие данные о мировом богатстве

Богатейшие 10% населения мира зарабатывают больше, чем все остальные 90% вместе взятые, свидетельствуют данные нового исследования The World Inequality Lab. По оценкам аналитиков, на долю этой группы приходится около 75% всего мирового богатства, тогда как на беднейшую половину человечества — всего 2%.

Деньги. Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что разрыв между богатыми и бедными сохраняется и даже растет во многих странах мира. Основными факторами неравенства эксперты называют концентрацию активов в финансовом секторе, неравный доступ к образованию и высоким технологиям, а также налоговые политики, в большинстве своем способствующие обогащению верхних 10%.

Исследование также подчеркивает проблему гендерного неравенства на рынке труда. Средняя заработная плата женщин составляет лишь 61% от мужской, что свидетельствует об устойчивых диспропорциях в вознаграждении за труд, доступе к руководящим должностям и участии в высокодоходных отраслях экономики.

Аналитики отмечают, что подобная концентрация богатства и доходов не только создает социальное напряжение, но может замедлять экономическое развитие. По их словам, для уменьшения неравенства необходимы комплексные реформы, включая налоговую политику, инвестиции в социальные программы и обеспечение равного доступа к образованию и трудоустройству для всех групп населения.

Эксперты World Inequality Lab призывают правительства и международные организации активнее бороться с глобальным экономическим неравенством, ведь от этого зависит стабильность и устойчивое развитие мировой экономики.

Читайте на портале "Комментарии" — Дубай стал самым привлекательным местом на планете для состоятельных людей, обогнав традиционных фаворитов Нью-Йорк и Лондон. Как свидетельствует отчет международной брокерской компании Savills Plc, эмират удерживает первое место благодаря налоговым льготам, безопасности, развитой инфраструктуре и высокому качеству жизни.