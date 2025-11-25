5 країн, до яких українці ставляться найбільш негативно

Опитування Центру Разумкова спільно з Київським безпековим форумом демонструє різко негативні оцінки одних країн та рекордно високу підтримку для інших. Соціологи проаналізували ставлення українців до 24 держав, і п’ять з них отримали переважно негативний баланс ставлення від українців.

Ставлення українців до різних країн. Фото з відкритих джерел

Серед 24 країн, які брали участь в опитуванні, було лише 5 країн, які до яких українці мали переважно негативне ставлення: Росія, Білорусь, Китай, Угорщина та Індія.

Найгірше українці ставляться до Росії. Цілком негативно РФ оцінюють 91,3% громадян, а ще 3,4% мають переважно негативну думку. Таким чином, загалом 94,7% опитаних висловили негативне ставлення до Росії. Позитивно країну оцінюють лише 2,4%, а баланс негативного та позитивного ставлення становить -92,3%.

Білорусь, яка надала свою територію для вторгнення РФ, також сприймається вкрай негативно для Українців. Позитивно до північного сусіда ставляться 9,4% українців, а негативно — 86,1%, що формує баланс -76,7%.

Ще три країни з негативним балансом серед українців стали: Китай баланс — -70,3%; Угорщина — -44,8% та Індія — -39,6%.

Ставлення українців до різних країн. Опитування Центру Разумкова

Щодо країн, до яких українці ставляться позитивно, то лідером стали Нідерланди. 89,3% українців ставлять позитивно до цієї країни, а негативно лише 5,7%. Таким чином баланс позитивний та становить 83,6%. Загалом шість країн, мають баланс позитивного ставлення вище 80%. Крім Нідерландів, це Канада, Норвегія, Латвія, Литва та Німеччина.

