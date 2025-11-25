5 стран, к которым украинцы относятся наиболее негативно

Опрос Центра Разумкова совместно с Киевским форумом безопасности демонстрирует резко негативные оценки одних стран и рекордно высокую поддержку для других. Социологи проанализировали отношение украинцев к 24 государствам, и пять из них получили преимущественно негативный баланс от украинцев.

Отношение украинцев к разным странам. Фото из открытых источников

Среди 24 участвовавших в опросе было только 5 стран, которые к которым украинцы имели преимущественно негативное отношение: Россия, Беларусь, Китай, Венгрия и Индия.

Хуже всего украинцы относятся к России. Совершенно негативно РФ оценивают 91,3% граждан, а еще 3,4% имеют преимущественно негативное мнение. Таким образом, всего 94,7% опрошенных выразили негативное отношение к России. Положительно страну оценивают только 2,4%, а баланс отрицательного и положительного отношения составляет –92,3%.

Беларусь, предоставившая свою территорию для вторжения РФ, также воспринимается крайне негативно для украинцев. Позитивно к северному соседу относятся 9,4% украинцев, а отрицательно – 86,1%, что формирует баланс –76,7%.

Еще три страны с отрицательным балансом среди украинцев стали: Китай баланс – -70,3%; Венгрия – -44,8% и Индия – -39,6%.

Отношение украинцев к разным странам. Опрос Центра Разумкова

Относительно стран, к которым украинцы относятся положительно, лидером стали Нидерланды. 89,3% украинцев относятся положительно к этой стране, а негативно только 5,7%. Таким образом, баланс положителен и составляет 83,6%. В общей сложности шесть стран, имеющих баланс положительного отношения выше 80%. Кроме Нидерландов это Канада, Норвегия, Латвия, Литва и Германия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше изменилось отношение к украинцам.

Также "Комментарии" писали, что россияне резко изменили отношение к войне.