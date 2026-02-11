8 березня 2026 – вихідний чи звичайний робочий день: відповідь, яка багатьох здивує

8 березня в Україні офіційно залишається державним святом. Міжнародний жіночий день закріплений у статті 73 Кодексу законів про працю України як святковий і неробочий. Тобто формально його статус не змінювався і жодних рішень про скасування на законодавчому рівні не ухвалено.

Чи буде вихідний 8 березня 2026 року в Україні: що говорить закон під час воєнного стану

Проте ключове питання – чи буде додатковий вихідний у 2026 році?

Тут усе впирається у воєнний стан. Закон № 2136-IX від 15 березня 2022 року, який регулює трудові відносини в умовах війни, тимчасово призупинив норму про святкові та неробочі дні. Це означає, що навіть якщо дата є в переліку державних свят, автоматичного додаткового вихідного або перенесення дня відпочинку не відбувається.

У 2026 році 8 березня припадає на неділю. У мирний час це означало б перенесення вихідного на понеділок. Однак під час дії воєнного стану перенесення не застосовується, тому понеділок після 8 березня залишатиметься звичайним робочим днем – якщо інше окремо не визначить роботодавець.

Окремо варто згадати дискусії навколо цього свята. В Україні неодноразово порушувалося питання переосмислення 8 березня та відмови від радянських асоціацій. Однією з ініціатив був законопроєкт № 9009, який пропонував скасувати Міжнародний жіночий день як державний та запровадити День української жінки 25 лютого – у день народження Лесі Українки. Проте цей документ не був ухвалений, і чинний статус 8 березня залишився без змін.

Таким чином, станом на зараз 8 березня 2026 року в Україні – це державне свято без гарантованого додаткового вихідного через воєнний стан. Формально святкувати можна, але календар праці працює за особливими правилами.

