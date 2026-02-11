8 марта 2026 – выходной или обычный рабочий день: ответ, который многих удивит

8 марта в Украине официально остается государственным праздником. Международный женский день закреплен в статье 73 Кодекса законов о труде Украины как праздничный и нерабочий. То есть формально его статус не изменялся и никакие решения об отмене на законодательном уровне не приняты.

Будет ли выходной 8 марта 2026 года в Украине: что говорит закон во время военного положения

Однако ключевой вопрос – будет ли дополнительный выходной в 2026 году?

Здесь все упирается в военное положение. Закон №2136-IX от 15 марта 2022 года, регулирующий трудовые отношения в условиях войны, временно приостановил норму о праздничных и нерабочих днях . Это означает, что даже если дата находится в списке государственных праздников, автоматического дополнительного выходного дня или переноса дня отдыха не происходит.

В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье. В мирное время это означало бы перенос выходного на понедельник. Однако во время действия военного положения перенос не применяется , поэтому понедельник после 8 марта будет оставаться обычным рабочим днем – если другое отдельно не определит работодатель.

Отдельно следует упомянуть дискуссии вокруг этого праздника. В Украине неоднократно поднимался вопрос переосмысления 8 марта и отказ от советских ассоциаций. Одной из инициатив был законопроект №9009 , который предлагал отменить Международный женский день как государственный и ввести День украинской женщины 25 февраля – в день рождения Леси Украинки. Однако этот документ не был принят и действующий статус 8 марта остался без изменений.

Таким образом, по состоянию на 8 марта 2026 года в Украине – это государственный праздник без гарантированного дополнительного выходного через военное положение. Формально праздновать можно, но календарь труда работает по особым правилам.

Читайте на "Цензор.НЕТ", что народный депутат Алексей Гончаренко предлагает вернуть праздничные выходные во время войны и подал в парламент соответствующий законопроект.