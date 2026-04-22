Квітневе випробування холодом: які регіони України накриє морозами

Українців попереджають про різку зміну погодних умов найближчими днями. За даними Укргідрометцентру, на які посилається ДСНС, територію країни накриють потужні пориви вітру та нічні заморозки.

Вже 23 квітня мешканцям Києва, а також північних та західних областей слід бути обережними через сильний вітер.

"Очікуються пориви 15–20 м/с, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності", — зазначають рятувальники.

На зміну вітру прийде хвиля холоду. Найбільш критичною ситуація буде вночі 24 та 25 квітня. Зокрема, у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях прогнозують зниження температури у повітрі до 0–3°. На цих територіях оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

На решті території України (окрім західних регіонів 25 квітня) очікуються заморозки на ґрунті в межах 0–5°. Фахівці звертають особливу увагу аграріїв та садівників на можливі наслідки для рослинності.

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", — наголошують у ДСНС.

Громадянам рекомендують щільно зачиняти вікна, триматися подалі від рекламних щитів та дерев під час сильного вітру, а також подбати про захист теплолюбних культур на присадибних ділянках.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кабачки належать до швидкорослих овочевих культур, які здатні формувати багатий урожай, однак лише за умови грамотного та своєчасного догляду. Щоб рослини стабільно плодоносили, важливо враховувати особливості їх розвитку на кожному етапі.