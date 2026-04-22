Апрельское испытание холодом: какие регионы Украины накроет морозами

Украинцев предупреждают о резком изменении погодных условий в ближайшие дни. По данным Укргидрометцентра, на которые ссылается ГСЧС, территорию страны покроют мощные порывы ветра и ночные заморозки.

Уже 23 апреля жителям Киева, а также северных и западных областей следует быть осторожными из-за сильного ветра.

"Ожидаются порывы 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности", — отмечают спасатели.

На смену ветру придет волна холода. Наиболее критичной ситуация будет ночью 24 и 25 апреля. В частности, в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируется снижение температуры в воздухе до 0–3°. На этих территориях объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

На остальной территории Украины (кроме западных регионов 25 апреля) ожидаются заморозки на почве в пределах 0–5°. Специалисты обращают особое внимание аграриев и садоводов на возможные последствия для растительности.

"Заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям", — отмечают в ГСЧС.

Гражданам рекомендуют плотно закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев во время сильного ветра, а также позаботиться о защите теплолюбивых культур на приусадебных участках.

