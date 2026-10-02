Квартири на мільйон доларів: Bihus.Info розкрив нову нерухомість людей з орбіти Татарова

Нові деталі про нерухомість людей з орбіти заступника керівника Офісу президента Олега Татарова оприлюднили журналісти Bihus.Info. У розслідуванні йдеться про квартири загальною вартістю понад $1 млн у двох київських житлових комплексах — "Перлина Нивок" та "Аквамарин".

Олег Татаров. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, у документах щодо квартир фігурують Наталія Писарева та Владлена Тимошенко. Bihus.Info стверджує, що обидві жінки мають бізнес-зв’язок з італійським підприємцем Ніколою Мірто, якого розслідувачі називають колишнім клієнтом і близьким товаришем Татарова.

Журналісти звернули увагу і на зв’язок із самим Татаровим. Юридична компанія, яку він раніше створював, представляла інтереси Мірто. Крім того, в одній із декларацій Татарова зазначалося, що його колишня дружина погодилася стати опікуном сина Мірто у разі необхідності.

У ЖК "Перлина Нивок" Писарева та Тимошенко, за даними розслідування, фігурують у документах щодо семи квартир. Комплекс має проблемну історію будівництва та був пов’язаний з Управлінням державної охорони. УДО мало отримати понад 100 квартир, однак фактично отримало 65.

Ще чотири квартири Писарева придбала у ЖК "Аквамарин". Замовником будівництва була СБУ, а частина нерухомості мала перейти Національному банку. За даними Bihus.Info, СБУ отримала лише чотири квартири із 38 передбачених, а НБУ не отримав 19.

Писарева і Тимошенко не надали журналістам пояснень щодо придбання та походження нерухомості. Bihus.Info також нагадує про попередні розслідування щодо Татарова, пов’язані з нерухомістю та справою "Укрбуду".

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