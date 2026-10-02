Квартиры на миллион долларов: Bihus.Info раскрыл новую недвижимость людей с орбиты Татарова

Новые детали о недвижимости людей с орбиты заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова обнародовали журналисты Bihus.Info. В расследовании говорится о квартирах общей стоимостью более $1 млн в двух киевских жилых комплексах – "Жемчужина Нивок" и "Аквамарин".

Олег Татаров. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, в документах по квартирам фигурируют Наталья Писарева и Владлена Тимошенко. Bihus.Info утверждает, что обе женщины имеют бизнес-связь с итальянским предпринимателем Николой Мирто, которого расследователи называют бывшим клиентом и близким товарищем Татарова.

Журналисты обратили внимание и на связь с самим Татаровым. Юридическая компания, которую он ранее создавал, представляла интересы Мирто. Кроме того, в одной из деклараций Татарова отмечалось, что его бывшая супруга согласилась стать опекуном сына Мирто в случае необходимости.

В ЖК "Жемчужина Нивок" Писарева и Тимошенко, по данным расследования, фигурируют в документах по семи квартирам. Комплекс имеет проблемную историю строительства и связан с Управлением государственной охраны. УГО должно было получить более 100 квартир, однако фактически получило 65.

Еще четыре квартиры Писарева приобрела у ЖК "Аквамарин". Заказчиком строительства была СБУ, а часть недвижимости должна была перейти в Национальный банк. По данным Bihus.Info, СБУ получила всего четыре квартиры из 38 предусмотренных, а НБУ не получил 19.

Писарева и Тимошенко не предоставили журналистам объяснений по поводу приобретения и происхождения недвижимости. Bihus.Info также напоминает о предварительных расследованиях по Татарову, связанных с недвижимостью и делом "Укрстроя".

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