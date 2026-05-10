Курйозне відео: жінка забула про бюстгальтер під час стрибка з парашутом

Журналістка з Суринаму Шанель Занд несподівано стала зіркою соцмереж після невдалого вибору одягу для стрибка з парашутом. Курйозний момент, який потрапив на відео, за лічені дні набрав понад 17 мільйонів переглядів у TikTok.

Жінка стрибнула з парашутом, але забула бюстгальтер

26-річна кореспондентка телеканалу ATV Шанель Занд брала участь у спеціальному репортажі до 50-річчя незалежності Суринаму. Під час інтерв’ю з командою парашутистів Free 2 Fly їй запропонували здійснити тренувальний стрибок. Занд погодилася без вагань та пояснила, що така можливість у її країні трапляється лише раз на рік.

Перед польотом журналістку попередили не вдягати вільний одяг, який може заважати під час стрибка. Вона обрала джинси та футболку-поло, однак забула про важливу деталь і не одягнула спортивний бюстгальтер. Саме ця річ стала причиною вірусного відео.

За словами Шанель, сам стрибок був "неймовірним і незабутнім". Вона розповіла, що насолоджувалася кожною секундою польоту та не думала про можливі незручності. Але після приземлення та перегляду запису її реакція була зовсім іншою.

"Спочатку я була вражена. Але потім мої очі розширилися від здивування, а далі я вибухнула сміхом", – сказала Шанель Занд.

На кадрах видно, як вона разом з інструктором вистрибує з літака та планерує в повітрі. Однак після розкриття парашута Занд швидко усвідомила свою помилку з одягом.

Попри незручний момент, журналістка поставилася до ситуації з гумором і сама опублікувала ролик у TikTok. У підписі до відео вона залишила коротку пораду для всіх любителів екстремальних розваг: "Не забудьте одягнути спортивний бюстгальтер".

