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Кремль втрачає союзників: після Угорщини під загрозою виявився вплив РФ у ще одній країні

Поразка Олександра Вучича стала тривожним сигналом для Москви: Белград роками підтримував тісні зв'язки з Кремлем, але тепер може активніше наближатися до Євросоюзу

27 жовтня 2026, 12:47
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Кравцев Сергей

Росія ризикує втратити ще одного важливого партнера в Європі. Поразка Олександра Вучича на виборах у Сербії, за оцінкою The Japan Times, викликала серйозне занепокоєння в Москві і посилила побоювання щодо подальшого ослаблення впливу Кремля за кордоном.

Кремль втрачає союзників: після Угорщини під загрозою виявився вплив РФ у ще одній країні

Володимир Путін та Александар Вучич. Фото: із відкритих джерел

Вучич очолював уряд або обіймав президентську посаду з 2014 року та підтримував тісні стосунки з російським керівництвом. За нього Сербія закуповувала значні обсяги газу в "Газпрому" і відмовлялася приєднуватися до санкцій проти Росії через повномасштабну війну проти України, хоча Белград продовжував заявляти про прагнення вступити до ЄС.

Для Москви Сербія була одним із ключових партнерів на європейському континенті та важливою противагою політиці Брюсселя. Тому зміна влади може ускладнити російські позиції у регіоні.

У Кремлі вже відреагували на політичні зміни. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва бере до уваги результати виборів і розраховує на подальший розвиток відносин із новим керівництвом. При цьому він додав: "Як відомо, для танго потрібні двоє".

Представники руху "Студентський список", згідно з публікацією, заявляли, що не мають наміру вводити санкції проти Росії і готові зберігати військовий нейтралітет. Однак ці сигнали не розвіяли побоювань російської еліти щодо можливого зближення Белграда із Брюсселем.

Головний редактор журналу "Росія в глобальній політиці" Федір Лук'янов назвав угорський прецедент показовим і зазначив, що Москві не варто очікувати від хороших результатів.

На тлі ослаблення російського впливу в інших регіонах втрата колишніх позицій у Сербії може стати для Кремля серйозним геополітичним ударом. Однак, реальний зовнішньополітичний курс нового керівництва Белграда покажуть конкретні рішення, а не передвиборчі заяви.

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