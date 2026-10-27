Кремль теряет союзников: после Венгрии под угрозой оказалось влияние РФ в еще одной стране

Россия рискует потерять еще одного важного партнера в Европе. Поражение Александра Вучича на выборах в Сербии, по оценке The Japan Times, вызвало серьезное беспокойство в Москве и усилило опасения по поводу дальнейшего ослабления влияния Кремля за рубежом.

Владимир Путин и Александар Вучич. Фото: из открытых источников

Вучич возглавлял правительство или занимал президентский пост с 2014 года и поддерживал тесные отношения с российским руководством. При нем Сербия закупала значительные объемы газа у "Газпрома" и отказывалась присоединяться к санкциям против России из-за полномасштабной войны против Украины, хотя Белград продолжал заявлять о стремлении вступить в ЕС.

Для Москвы Сербия была одним из ключевых партнеров на европейском континенте и важным противовесом политике Брюсселя. Поэтому смена власти может осложнить российские позиции в регионе.

В Кремле уже отреагировали на политические изменения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает во внимание результаты выборов и рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с новым руководством. При этом он добавил: "Как известно, для танго нужны двое".

Представители движения "Студенческий список", согласно публикации, заявляли, что не намерены вводить санкции против России и готовы сохранять военный нейтралитет. Однако эти сигналы не развеяли опасений российской элиты относительно возможного сближения Белграда с Брюсселем.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов назвал венгерский прецедент показательным и отметил, что Москве не стоит ожидать от происходящего хороших результатов.

На фоне ослабления российского влияния в других регионах потеря прежних позиций в Сербии может стать для Кремля серьезным геополитическим ударом. Однако реальный внешнеполитический курс нового руководства Белграда покажут конкретные решения, а не предвыборные заявления.

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