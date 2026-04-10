Кремль кидає виклик США: за цю країну Росія вступить у відкриту війну

Росія має намір нарощувати підтримку Куби і не збирається відмовлятися від своїх інтересів у Західній півкулі, незважаючи на тиск із боку США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви російського МЗС.

Росія та Куба. Фото: із відкритих джерел

Заступник глави зовнішньополітичного відомства Сергій Рябков підкреслив, що Москва не відмовиться від співпраці з Куба, особливо на тлі паливної кризи, що триває на острові. За його словами, допомога буде системною, а не обмежиться поодинокими постачаннями.

Йдеться насамперед про енергетику – один із найуразливіших напрямків для кубинської економіки. У Москві вже підтвердили готовність продовжувати постачання нафти та шукати додаткові рішення для стабілізації ситуації. Нещодавній захід танкера "Анатолій Колодкін" із російським паливом став лише першим кроком.

У Кремлі наголошують, що подальші заходи підтримки перебувають у розробці. При цьому конкретні кроки поки що не розкриваються, проте йдеться про довгострокову співпрацю, спрямовану на подолання наслідків американського ембарго.

Водночас, Москва демонстративно відкидає спроби США витіснити її з регіону. Російські дипломати називають таку політику "одержимістю" і дають зрозуміти, що не мають наміру йти з так званого заднього двору Вашингтона.

Таким чином, протистояння між Росією та США виходить за межі Європи та посилюється в Латинській Америці. Підтримка Куби стає для Москви не лише економічним, а й геополітичним сигналом про готовність обстоювати вплив у стратегічно важливому регіоні.

