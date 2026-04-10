Кремль бросает вызов США: за эту страну Россия вступит в открытую войну
НОВОСТИ

Кремль бросает вызов США: за эту страну Россия вступит в открытую войну

Москва обещает топливо и долгосрочную поддержку Гаване, игнорируя давление Вашингтона

10 апреля 2026, 09:00
Кравцев Сергей

Россия намерена наращивать поддержку Кубы и не собирается отказываться от своих интересов в Западном полушарии, несмотря на давление со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления российского МИД.

Кремль бросает вызов США: за эту страну Россия вступит в открытую войну

Россия и Куба. Фото: из открытых источников

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не откажется от сотрудничества с Куба, особенно на фоне продолжающегося топливного кризиса на острове. По его словам, помощь будет системной, а не ограничится единичными поставками.

Речь идет прежде всего об энергетике – одном из наиболее уязвимых направлений для кубинской экономики. В Москве уже подтвердили готовность продолжать поставки нефти и искать дополнительные решения для стабилизации ситуации. Недавний заход танкера "Анатолий Колодкин" с российским топливом стал лишь первым шагом.

В Кремле подчеркивают, что дальнейшие меры поддержки находятся в разработке. При этом конкретные шаги пока не раскрываются, однако речь идет о долгосрочном сотрудничестве, направленном на преодоление последствий американского эмбарго.

Одновременно Москва демонстративно отвергает попытки США вытеснить ее из региона. Российские дипломаты называют такую политику "одержимостью" и дают понять, что не намерены уходить с так называемого "заднего двора" Вашингтона.

Таким образом, противостояние между Россией и США выходит за пределы Европы и усиливается в Латинской Америке. Поддержка Кубы становится для Москвы не только экономическим, но и геополитическим сигналом о готовности отстаивать влияние в стратегически важном регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" - напряженность между Кубой и США переросла в вооруженное столкновение на море. Кубинские пограничники открыли огонь по скоростному катеру, зарегистрированному во Флориде, вошедшем в территориальные воды "Острова свободы".




Источник: https://www.reuters.com/world/russian-diplomat-moscow-will-not-abandon-cuba-help-with-energy-2026-04-10/
