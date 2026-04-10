Кремль бросает вызов США: за эту страну Россия вступит в открытую войну

Россия намерена наращивать поддержку Кубы и не собирается отказываться от своих интересов в Западном полушарии, несмотря на давление со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления российского МИД.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не откажется от сотрудничества с Куба, особенно на фоне продолжающегося топливного кризиса на острове. По его словам, помощь будет системной, а не ограничится единичными поставками.

Речь идет прежде всего об энергетике – одном из наиболее уязвимых направлений для кубинской экономики. В Москве уже подтвердили готовность продолжать поставки нефти и искать дополнительные решения для стабилизации ситуации. Недавний заход танкера "Анатолий Колодкин" с российским топливом стал лишь первым шагом.

В Кремле подчеркивают, что дальнейшие меры поддержки находятся в разработке. При этом конкретные шаги пока не раскрываются, однако речь идет о долгосрочном сотрудничестве, направленном на преодоление последствий американского эмбарго.

Одновременно Москва демонстративно отвергает попытки США вытеснить ее из региона. Российские дипломаты называют такую политику "одержимостью" и дают понять, что не намерены уходить с так называемого "заднего двора" Вашингтона.

Таким образом, противостояние между Россией и США выходит за пределы Европы и усиливается в Латинской Америке. Поддержка Кубы становится для Москвы не только экономическим, но и геополитическим сигналом о готовности отстаивать влияние в стратегически важном регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" - напряженность между Кубой и США переросла в вооруженное столкновение на море. Кубинские пограничники открыли огонь по скоростному катеру, зарегистрированному во Флориде, вошедшем в территориальные воды "Острова свободы".



