Кремль ініціює зустріч на трьох: питання України може бути вирішено без Зеленського

Росія пропонує провести у листопаді зустріч лідерів Росії, США та Китаю, на якій може обговорюватися завершення війни проти України. При цьому президента України Володимира Зеленського, судячи з наявної інформації, запрошувати на переговори не планують. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, остаточного рішення про проведення саміту наразі немає. Не визначено й тем, які можуть винести на обговорення. При цьому, як стверджує Пєсков, усі три сторони припускають можливість такої зустрічі.

Йдеться про переговори російського правителя Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Раніше Пєсков називав подібний формат потенційно корисним.

На початку жовтня помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що ініціатива організації зустрічі має виходити від Пекіна, якщо Трамп підтвердить свою участь у заході.

Можливі переговори викликають питання, яку роль в обговоренні майбутнього України відведуть українській стороні. Якщо питання завершення війни справді розглядатиметься без участі Києва, ключовим стане зміст можливих домовленостей та готовність сторін враховувати позицію України.

Поки що Кремль не підтвердив ні дату саміту, ні його склад, ні конкретну мету. Тому говорити про узгоджений план мирного врегулювання передчасно.

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