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Кремль инициирует встречу на троих: вопрос Украины может быть решен без Зеленского

Москва рассматривает трехсторонний саммит в ноябре, рассчитывая договориться об окончании войны на выгодных для себя условиях

19 октября 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Россия предлагает провести в ноябре встречу лидеров России, США и Китая, на которой может обсуждаться завершение войны против Украины. При этом президента Украины Владимира Зеленского, судя по имеющейся информации, приглашать на переговоры не планируют. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью The Wall Street Journal.

Кремль инициирует встречу на троих: вопрос Украины может быть решен без Зеленского

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, окончательного решения о проведении саммита пока нет. Не определены и темы, которые могут вынести на обсуждение. При этом, как утверждает Песков, все три стороны допускают возможность такой встречи.

Речь может идти о переговорах российского правителя Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ранее Песков называл подобный формат потенциально полезным.

В начале октября помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что инициатива организации встречи должна исходить от Пекина, если Трамп подтвердит свое участие в мероприятии.

Возможные переговоры вызывают вопросы о том, какую роль в обсуждении будущего Украины отведут самой украинской стороне. Если вопрос завершения войны действительно будет рассматриваться без участия Киева, ключевым станет содержание возможных договоренностей и готовность сторон учитывать позицию Украины.

Пока же Кремль не подтвердил ни дату саммита, ни его состав, ни конкретные цели. Поэтому говорить о согласованном плане мирного урегулирования преждевременно.

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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/putin-floats-a-summit-with-trump-and-xi-to-decide-ukraines-fate-1cf6acc1
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