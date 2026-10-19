Кремль инициирует встречу на троих: вопрос Украины может быть решен без Зеленского

Россия предлагает провести в ноябре встречу лидеров России, США и Китая, на которой может обсуждаться завершение войны против Украины. При этом президента Украины Владимира Зеленского, судя по имеющейся информации, приглашать на переговоры не планируют. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью The Wall Street Journal.

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, окончательного решения о проведении саммита пока нет. Не определены и темы, которые могут вынести на обсуждение. При этом, как утверждает Песков, все три стороны допускают возможность такой встречи.

Речь может идти о переговорах российского правителя Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ранее Песков называл подобный формат потенциально полезным.

В начале октября помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что инициатива организации встречи должна исходить от Пекина, если Трамп подтвердит свое участие в мероприятии.

Возможные переговоры вызывают вопросы о том, какую роль в обсуждении будущего Украины отведут самой украинской стороне. Если вопрос завершения войны действительно будет рассматриваться без участия Киева, ключевым станет содержание возможных договоренностей и готовность сторон учитывать позицию Украины.

Пока же Кремль не подтвердил ни дату саммита, ни его состав, ни конкретные цели. Поэтому говорить о согласованном плане мирного урегулирования преждевременно.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп давит на Зеленского из-за ударов по российской нефти: чего Киев опасается больше всего.



