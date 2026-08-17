Кремль готував удар по країні НАТО зсередини: розвідка викрила російську агентуру

Служба безпеки Швеції (Säpo) зірвала масштабну розвідувальну операцію Росії, яку, за даними шведської сторони, тривалий час координувала російська Служба зовнішньої розвідки. Кремль намагався не лише збирати чутливу інформацію, а й безпосередньо впливати на ухвалення державних рішень у Швеції.

Швеція. Фото: з відкритих джерел

Для реалізації операції російські спецслужби залучили агента, який працював в одній із дипломатичних місій у країні. Шведська контррозвідка змогла задокументувати його діяльність, зокрема конспіративні зустрічі та контакти з представниками російської сторони.

У Säpo заявили, що агенту доручали отримувати інформацію, яка могла допомогти Москві впливати на політичні рішення Швеції та дискредитувати їх. Окремою метою Кремля було використання суперечливих тем для посилення розколу всередині шведського суспільства.

Заступник начальника операційного відділу Säpo Крістофер Веделін наголосив, що Росія продовжує робити ставку на традиційну агентурну роботу та вербування людських джерел. За його словами, російські спецслужби діють не ситуативно, а планують операції на тривалу перспективу.

У полі зору Москви перебувають шведська позиція щодо міжнародної політики, співпраця з НАТО та Євросоюзом, допомога Україні, військовий потенціал країни, а також питання, здатні викликати гострі суспільні суперечки.

Особливу увагу шведська контррозвідка звертає на політичний контекст. Операцію викрили напередодні парламентських виборів, запланованих на 13 вересня. У Säpo не виключають, що активність російської агентури пов’язана з прагненням вплинути на суспільні настрої та політичні процеси.

Український Центр протидії дезінформації наголошує, що Швеція не є єдиною мішенню Кремля. Подібні кампанії російських спецслужб та інформаційні маніпуляції фіксувалися і в інших європейських країнах, зокрема у Франції та Німеччині.

Таким чином, шведський випадок демонструє, що Москва продовжує використовувати агентурні мережі поряд із дезінформацією, намагаючись впливати на політику європейських держав.

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