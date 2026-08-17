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Кремль готовил удар по стране НАТО изнутри: разведка разоблачила российскую агентуру

Российская разведка пыталась влиять на решения Стокгольма, разжигать общественные конфликты и бить по доверию к НАТО и ЕС

17 августа 2026, 11:55
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Кравцев Сергей

Служба безопасности Швеции (Säpo) сорвала масштабную разведывательную операцию России, которую, по данным шведской стороны, долго координировала российская Служба внешней разведки. Кремль пытался не только собирать чувствительную информацию, но и оказывать непосредственное влияние на принятие государственных решений в Швеции.

Кремль готовил удар по стране НАТО изнутри: разведка разоблачила российскую агентуру

Швеция. Фото: из открытых источников

Для реализации сделки российские спецслужбы привлекли агента, работавшего в одной из дипломатических миссий в стране. Шведская контрразведка смогла задокументировать его деятельность, в частности, конспиративные встречи и контакты с представителями российской стороны.

В Säpo заявили, что агенту поручали получать информацию, которая могла помочь Москве влиять на политические решения Швеции и дискредитировать их. Отдельной целью Кремля являлось использование противоречивых тем для усиления раскола внутри шведского общества.

Заместитель начальника операционного отдела Säpo Кристофер Веделин подчеркнул, что Россия продолжает делать ставку на традиционную агентурную работу и вербовку человеческих источников. По его словам, российские спецслужбы действуют не ситуативно, а планируют сделки на длительную перспективу.

В поле зрения Москвы находятся шведская позиция по международной политике, сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, помощь Украине, военный потенциал страны, а также вопросы, способные вызвать острые общественные споры.

Особое внимание шведская контрразведка обращает на политический контекст. Операцию разоблачили накануне парламентских выборов, запланированных на 13 сентября. В Säpo не исключают, что активность российской агентуры связана со стремлением повлиять на общественные и политические процессы.

Украинский Центр противодействия дезинформации отмечает, что Швеция не является единственной мишенью Кремля. Подобные кампании российских спецслужб и информационные манипуляции фиксировались и в других европейских странах, включая Францию и Германию.

Таким образом, шведский случай демонстрирует, что Москва продолжает использовать агентурные сети наряду с дезинформацией, пытаясь влиять на политику европейских государств.

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Источник: https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/nyheter/nyheter/2026-08-10-rysk-underrattelseoperation-avbruten.html
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